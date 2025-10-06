Vì sao cầu cao tốc Bến Lức - Long Thành sắp xong chưa có nút giao xuống Cần Giờ?

Cầu Bình Khánh trên cao tốc Bến Lức - Long Thành cơ bản hoàn thành sau 10 năm, nối Nhà Bè và Cần Giờ qua sông Soài Rạp, vốn hơn 2.800 tỷ đồng. Công trình từng dừng thi công từ 2018, khởi động lại tháng 10/2023.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành dài 57 km có hơn 20 km cầu và cầu cạn, trong đó hai cầu dây văng lớn là Bình Khánh và Phước Khánh. Dù đã xong, cầu Bình Khánh dự kiến đến 2026 mới khai thác do cầu Phước Khánh chưa hoàn thành, toàn tuyến chưa thể kết nối.

Cách đó khoảng 5 km là cầu Phước Khánh nối Cần Giờ với tỉnh Đồng Nai, vẫn còn dang dở. Hiện gói thầu xây dựng cầu này đã có nhà thầu và dự kiến hoàn thành vào quý 3 năm sau để toàn tuyến được thông xe.

Theo chủ đầu tư, do giữa hai cầu không có nút giao nên phải khi cầu Phước Khánh hoàn thiện mới có thể thông xe những đoạn còn lại của cao tốc Bến Lức - Long Thành. Trước đó, cao tốc đã thông xe thêm hai đoạn dài 32 km trên địa bàn TP HCM và Đồng Nai.