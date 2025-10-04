Hai cầu dây văng lớn nhất cao tốc Bến Lức sau 10 năm thi công

Cầu Bình Khánh trên cao tốc Bến Lức - Long Thành cơ bản hoàn thành sau 10 năm, nối Nhà Bè và Cần Giờ qua sông Soài Rạp, vốn hơn 2.800 tỷ đồng. Công trình từng dừng thi công từ 2018, khởi động lại tháng 10/2023.
Cao tốc Bến Lức - Long Thành dài 57 km có hơn 20 km cầu và cầu cạn, trong đó hai cầu dây văng lớn là Bình Khánh và Phước Khánh. Dù đã xong, cầu Bình Khánh dự kiến đến 2026 mới khai thác do cầu Phước Khánh chưa hoàn thành, toàn tuyến chưa thể kết nối.
Cầu Bình Khánh dài 2.763 m với có nhịp chính dài 375 m, xây theo kiểu dây văng hai mặt phẳng hiện đại. Cầu có tĩnh không thông thuyền 55 m, cao nhất cả nước hiện nay.
Hai tháp cầu cao 155 m, phác họa hình tượng đước - loài cây đặc trưng của rừng ngập mặn Cần Giờ.
Bề mặt cầu đã thảm nhựa, kẻ vạch, lắp đèn chiếu sáng, lan can... Việc thử tải cũng đã được triển khai thành công. Theo nhà thầu, công trình hoàn thiện cơ bản, chỉ còn thi công sửa chữa khiếm khuyết trên cầu.
Hiện các dây văng ở hai tháp đã lắp đặt hoàn thiện, ngoài chịu lực còn tăng tính thẩm mỹ, giá trị biểu tượng kiến trúc của cầu.
Cầu rộng hơn 20 m, cho 4 làn xe và 2 làn dừng khẩn cấp, tốc độ 80-100 km/giờ.
Các bảng chỉ dẫn, biển báo giao thông, hướng tuyến trên cầu được lắp đặt hoàn thiện.
Dải phân cách cứng trên cầu được lắp đặt các tấm lưới chống chói để hạn chế tối đa các ánh sáng xe chạy ngược chiều vào tầm nhìn của người lái.
Lan can cầu cao khoảng một mét bằng kết cấu thép, ở giữa là hệ thống phòng cháy chữa cháy đang hoàn thiện.
Cách đó khoảng 5 km là cầu Phước Khánh nối Cần Giờ với tỉnh Đồng Nai, vẫn còn dang dở. Hiện gói thầu xây dựng cầu này đã có nhà thầu và dự kiến hoàn thành vào quý 3 năm sau để toàn tuyến được thông xe.
Theo chủ đầu tư, do giữa hai cầu không có nút giao nên phải khi cầu Phước Khánh hoàn thiện mới có thể thông xe những đoạn còn lại của cao tốc Bến Lức - Long Thành. Trước đó, cao tốc đã thông xe thêm hai đoạn dài 32 km trên địa bàn TP HCM và Đồng Nai.
Cầu khởi công 8/2015, dài 3,1 km, nhịp chính dài 300 m, bắc qua sông Lòng Tàu. Hai trụ cầu cao 135 m, độ tĩnh không 55 m, cho những tàu trọng tải dưới 50.000 tấn di chuyển. Năm 2019, dự án đạt hơn 80% khối lượng phải dừng thi công do vướng mắc về cơ chế và nguồn vốn.
Hướng tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành. Đồ họa: Khánh Hoàng
Cao tốc Bến Lức - Long Thành dài hơn 57 km, vốn đầu tư hơn 31.000 tỷ đồng, khởi công tháng 7/2014, sau khi hoàn thành được kỳ vọng giúp kết nối khu vực Đông Nam Bộ và miền Tây. Tuyến cao tốc lớn nhất miền Nam dự kiến hoàn thành năm 2019, song phải dừng thi công do khó khăn về nguồn vốn, chính sách. Theo Bộ Xây dựng, cao tốc sẽ hoàn thành 55 km trong tổng số gần 58 km trong năm nay.
Quỳnh Trần