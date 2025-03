Nhiều công trình giao thông trọng điểm sẽ hoàn thành dịp 30/4

Nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất, 35 km cao tốc Bến Lức - Long Thành và 5 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam dự kiến thông xe vào dịp 30/4.

Ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến hoàn thành dịp 30/4, vượt tiến độ hai tháng so với kế hoạch. Khi khai thác, đây sẽ là nhà ga có quy mô phục vụ khách nội địa lớn nhất cả nước với 20 triệu hành khách, nâng tổng công suất khai thác ở sân bay này lên 50 triệu khách mỗi năm.

Ga T3 tổng đầu tư 11.000 tỷ đồng, gồm 4 hạng mục chính là nhà ga hành khách, nhà xe cao tầng kết hợp dịch vụ phi hàng không, hệ thống cầu cạn trước nhà ga và sân đỗ máy bay. Ga T3 có quy mô một tầng hầm và 4 tầng nổi, tổng diện tích sàn xây dựng là 112.500 m2. Hiện nhà ga T3 đã hoàn thành phần bêtông, kiến trúc thô, mái nhôm.

Bên trong nhà ga có 90 quầy thủ tục hàng không truyền thống, 20 quầy bagdrop thả hành lý tự động và 42 kiosk check in, 27 cửa ra tàu bay (trong đó 13 cửa bằng ống lồng và 14 cửa bằng xe bus), 6 đảo xử lý hành lý đi và 10 đảo trả hành lý đến, 25 cửa kiểm soát an ninh. Sau khi hoàn thành, nhà ga T3 sẽ giúp giảm tải cho sân bay Tân Sơn Nhất hiện nay, tăng hiệu quả điều hành và an toàn bay.

Nhà ga T3 đang được lắp đặt thiết bị. Ảnh: Thanh Tùng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành sẽ thông xe thêm hai đoạn với chiều dài 32 km trên địa bàn TP HCM và Đồng Nai. Theo Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), dịp 30/4 đoạn phía tây và đoạn phía đông sẽ được đưa vào khai thác.

Hồi tháng 2, tuyến cao tốc này đã thông xe hai đoạn đầu tuyến với chiều dài 10,4 km. Theo Bộ Xây dựng, cao tốc Bến Lức - Long Thành sẽ hoàn thành 55 km trong tổng số gần 58 km trong năm nay.

Đoạn cao tốc Bến Lức - Long Thành qua Đồng Nai được thông xe dịp gần Tết. Ảnh:Quỳnh Trần

5 dự án cao tốc cũng dự kiến hoàn thành dịp 30/4. Trong đó Bãi Vọt - Hàm Nghi dài hơn 35 km đi qua tỉnh Hà Tĩnh với tổng mức đầu tư hơn 7.640 tỷ đồng. Đến nay dự án đạt khối lượng 80% với khoảng 26 km cao tốc đã hoàn thành.

Cũng đi qua tỉnh Hà Tĩnh, cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng dài hơn 54 km, tổng mức đầu tư hơn 9.730 tỷ đồng. Dự án đã đạt khoảng 82 % khối lượng, các nhà thầu đã tập trung toàn bộ nhân lực, thiết bị, máy móc thi công liên tục quyết tâm phấn đấu 30/4 sẽ thông xe kỹ thuật.

Dự án Vũng Áng - Bùng dài hơn 55 km, đi qua hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình đã được thảm nhựa nhiều đoạn, hiện đạt 85% khối lượng.

Dự án cao tốc Bùng - Vạn Ninh dài 49 km đi qua Quảng Bình, tổng đầu tư trên 9.360 tỷ đồng; tỷ lệ hoàn thành các gói thầu đạt hơn 77% giá trị hợp đồng.

Cao tốc Vũng Áng - Bùng đoạn qua thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Ảnh: Đức Hùng

Tại cuộc họp với Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng ngày 10/3, các chủ đầu tư, nhà thầu cam kết tập trung toàn bộ nhân lực, thiết bị, máy móc thi công liên tục để hoàn thành tuyến chính vào dịp 30/4, thông toàn tuyến từ Hà Tĩnh vào Quảng Trị từ 30/6, vượt tiến độ 6-8 tháng.

Dự án cao tốc Vân Phong - Nha Trang dài 83 km đi qua tỉnh Khánh Hòa, tổng mức đầu tư hơn 11.800 tỷ đồng. Hiện nay gần 70 km cao tốc đoạn từ dự án Nha Trang - Cam Lâm đến nút giao Vạn Giã đã cơ bản hoàn thành.

Ban Quản lý dự án 7 cho biết tiến độ thi công dự án đang vượt khoảng 8 tháng so với tiến độ theo hợp đồng. Chủ đầu tư và các nhà thầu quyết tâm hoàn thành công trình vào dịp 30/4 theo chỉ đạo của Chính phủ.

5 đoạn cao tốc Bắc Nam trên nằm trong 12 dự án thành phần thuộc Dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2. Giai đoạn phân kỳ, các dự án được đầu tư 4 làn xe, rộng 17 m, không có làn dừng khẩn cấp mà bố trí các điểm dừng, vận tốc thiết kế 90 km/h. Sau khi 12 dự án hoàn thành trong năm 2025, cao tốc Bắc Nam sẽ được nối thông từ Lạng Sơn đến Cà Mau.

Đoàn Loan