Cảnh đổ nát trong lòng Gaza sau chiến dịch 'tìm diệt' của Israel

Ngày 5/11, quân đội Israel dẫn phóng viên AP và một số nhà báo tới khu vực ngoại ô phía đông Gaza City, nơi từng là đô thị đông đúc, nhộn nhịp bậc nhất của Dải Gaza.
Thị trấn Shijaiya, nằm gần biên giới giữa Dải Gaza và Israel, từng là nơi tác tay súng Hamas tập kết và xuất phát để tiến hành cuộc tấn công ngày 7/10/2023 vào lãnh thổ Israel, châm ngòi cuộc chiến dữ dội trên dải đất.
Trong hai năm giao tranh, Israel đã dồn lực truy lùng các tay súng và địa đạo Hamas ở khu vực này, trong chiến dịch "tìm và diệt" nhằm xóa sổ nhóm vũ trang. Thị trấn Shijaiya đến nay chỉ còn là đống đổ nát, với những đống gạch vụn trải dài.
Phóng viên AP mô tả những tòa nhà hiếm hoi còn trụ vững ở khu vực nhô lên giữa đống đổ nát như "những khúc xương gãy".
Khu dân cư từng đông đúc nay biến thành bình địa sau nhiều tháng bị Israel không kích và cho nổ mìn phá hủy để triệt phá mạng lưới đường hầm chằng chịt của Hamas dưới đường phố và công trình dân sự.
Hoạt động săn lùng, phá hủy đường hầm của quân đội Israel tại Dải Gaza trong tháng 10. Video: IDF
Quân đội Israel đã liên tục san phẳng nhiều khu dân cư ở miền bắc Dải Gaza, cùng những khu đô thị Rafah và Khan Younis ở miền nam, nhằm phá hủy mạng lưới địa đạo của Hamas.
"Chúng tôi muốn chắc chắn rằng Hamas không thể quay lại đây nữa", phát ngôn viên quân đội Nadav Shoshani nói với đoàn phóng viên, đồng thời nhấn mạnh "không thể tái thiết nếu bên dưới các ngôi nhà vẫn còn mạng lưới hầm sâu hàng trăm mét".
Giới chức Israel thời gian qua nhiều lần cáo buộc các tay súng Hamas vẫn vượt qua ranh giới theo thỏa thuận ngừng bắn, tìm cách bố trí lực lượng trở lại vào những đường hầm chưa bị phát hiện.
Ngoài ra, tình báo Israel ước tính còn khoảng 200 tay súng Hamas còn kẹt lại trong một số đường hầm ở Rafah và miền nam Gaza, không thể rút lui. Văn phòng Thủ tướng Benjamin Netanyahu ngày 4/11 đã bác bỏ khả năng cho phép những tay súng này tự do rút về khu vực Hamas còn kiểm soát.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz ngày 5/11 tuyên bố quân đội "không chịu bất kỳ giới hạn nào" trong nỗ lực phá hủy toàn bộ đường hầm và tiêu diệt mọi thành viên Hamas trong phạm vi kiểm soát theo thỏa thuận ngừng bắn.
Ông cho biết mục tiêu song song của chiến dịch là thu hồi thi thể các con tin thiệt mạng và tiến tới phi quân sự hóa Gaza.
Từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, Lữ đoàn Nahal của quân đội Israel cũng duy trì hoạt động tại Rafah để phá hủy hệ thống hầm ngầm còn sót lại và đã phát hiện một bệ phóng rocket 15 nòng.
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết sẽ tiếp tục chiến dịch "xóa sổ hạ tầng ngầm, không cho kẻ thù ẩn náu và tấn công binh sĩ Israel".
Ranh giới Vàng giữa khu vực quân đội Israel duy trì hiện diện và khu vực Hamas còn kiểm soát theo thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 10. Đồ họa: BBC
Theo kế hoạch 20 điểm do Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng nhằm chấm dứt xung đột, Hamas phải giải giáp và từ bỏ quyền kiểm soát Gaza.
Tuy nhiên, sau khi thỏa thuận ngừng bắn được ký kết, Hamas đã triển khai hàng nghìn cảnh sát, nhân viên an ninh nhằm thế chỗ lực lượng Israel vừa rút khỏi Dải Gaza, công khai thể hiện quyền lực.
Thỏa thuận ngừng bắn cũng liên tục bị đe dọa trong hai tuần qua khi Hamas bàn giao thi thể con tin không đúng tiến độ và nhiều lần gửi sai thi thể. Israel cũng nhiều lần cáo buộc Hamas nổ súng và hoạt động bên ngoài ranh giới thỏa thuận, dẫn đến các đợt tập kích trả đũa quy mô nhỏ.
Thanh Danh (Theo AP, Times of Israel)