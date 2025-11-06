Cảnh đổ nát trong lòng Gaza sau chiến dịch 'tìm diệt' của Israel

Ngày 5/11, quân đội Israel dẫn phóng viên AP và một số nhà báo tới khu vực ngoại ô phía đông Gaza City, nơi từng là đô thị đông đúc, nhộn nhịp bậc nhất của Dải Gaza.

Thị trấn Shijaiya, nằm gần biên giới giữa Dải Gaza và Israel, từng là nơi tác tay súng Hamas tập kết và xuất phát để tiến hành cuộc tấn công ngày 7/10/2023 vào lãnh thổ Israel, châm ngòi cuộc chiến dữ dội trên dải đất.

Trong hai năm giao tranh, Israel đã dồn lực truy lùng các tay súng và địa đạo Hamas ở khu vực này, trong chiến dịch "tìm và diệt" nhằm xóa sổ nhóm vũ trang. Thị trấn Shijaiya đến nay chỉ còn là đống đổ nát, với những đống gạch vụn trải dài.