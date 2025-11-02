Mỹ đăng video Hamas cướp xe viện trợ ở Gaza

Quân đội Mỹ công bố đoạn video ghi từ UAV do thám MQ-9 ở Dải Gaza, cho thấy thành viên Hamas cướp một xe tải chở hàng viện trợ.

Máy bay không người lái (UAV) MQ-9 thuộc Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 31/10 ghi lại hình ảnh vụ cướp xe tải chở hàng viện trợ ở khu vực Khan Younis, miền nam Dải Gaza. Trung tâm Phối hợp Dân sự - Quân sự (CMCC) do Mỹ dẫn đầu mô tả nhóm tấn công xe tải là thành viên lực lượng Hamas.

"Nhóm người này tấn công tài xế, đẩy nạn nhân ra giữa dải phân cách rồi chiếm đoạt cả xe và hàng hóa. Hiện chưa rõ tình trạng của tài xế", CENTCOM nêu trong thông cáo, đăng kèm video vụ cướp.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 1/11 chia sẻ lại video lên tài khoản X, cáo buộc Hamas "tiếp tục tước đoạt hàng cứu trợ mà người dân Gaza đang tuyệt vọng trông chờ". Ông nhấn mạnh hành động này ảnh hưởng tiêu cực đến Kế hoạch 20 điểm của Tổng thống Trump nhằm đưa viện trợ thiết yếu đến dân thường vô tội.

"Hamas chính là rào cản. Họ cần buông vũ khí và chấm dứt cướp bóc để Gaza có tương lai sáng hơn", ông Rubio viết.

Mỹ tung video Hamas cướp xe viện trợ ở Gaza UAV MQ-9 của Mỹ ghi lại hình ảnh vụ cướp xe tải chở hàng viện trợ ở miền nam Dải Gaza ngày 31/10. Video: X/CENTCOM

Mỹ đang tăng cường các hoạt động giám sát thỏa thuận ngừng bắn tại Dải Gaza. Washington cho thiết lập CMCC tại miền nam Israel để điều phối hoạt động nhân đạo, hậu cần và an ninh thay vì tiếp tục dựa hoàn toàn vào thông tin từ Tel Aviv.

Khoảng 200 binh sĩ Mỹ cùng quân nhân từ một số nước đồng minh đang tham gia vận hành trung tâm. Trung tâm này sẽ đồng thời giám sát các chương trình ổn định Dải Gaza một khi chiến sự chấm dứt hoàn toàn.

Theo CENTCOM, hơn 600 xe tải chở hàng hóa và hàng viện trợ vào Dải Gaza mỗi ngày trong tuần qua, dưới sự điều phối của đại diện gần 40 quốc gia và tổ chức quốc tế tại CMCC.

Vị trí Khan Younis và các vùng đô thị trên Dải Gaza. Ảnh: BBC

Liên Hợp Quốc cho biết tình trạng cướp hàng viện trợ tại Gaza đã giảm đáng kể sau khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực, từ mức hơn 80% trong giai đoạn giữa tháng 5 và đầu tháng 10 xuống còn khoảng 5% các chuyến hàng bị chặn trong nửa cuối tháng 10.

Theo kế hoạch 20 điểm do Tổng thống Trump khởi xướng nhằm chấm dứt xung đột, Hamas phải giải giáp và từ bỏ quyền kiểm soát Gaza. Tuy nhiên, Hamas đã triển khai hàng nghìn nhân viên an ninh nhằm thế chỗ lực lượng Israel vừa rút khỏi Dải Gaza, công khai thể hiện quyền lực và làm rõ rằng họ vẫn nắm quyền lãnh đạo khu vực.

Thỏa thuận ngừng bắn cũng liên tục bị đe dọa trong hai tuần qua khi Hamas bàn giao thi thể con tin không đúng tiến độ và nhiều lần gửi sai thi thể. Israel cũng nhiều lần cáo buộc Hamas nổ súng và hoạt động bên ngoài ranh giới thỏa thuận, dẫn đến các đợt tập kích trả đũa quy mô nhỏ.

Thanh Danh (Theo Reuters, Fox, Times of Israel)