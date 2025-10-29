Hơn 100 người Gaza chết vì bom Israel trong một ngày

Giới chức Gaza cho biết hơn 100 người đã thiệt mạng khi Israel không kích vào dải đất với cáo buộc Hamas vi phạm lệnh ngừng bắn.

"Ít nhất 101 thi thể đã được đưa đến các bệnh viện, trong đó có 35 trẻ em cùng nhiều phụ nữ và người già, sau loạt đòn không kích của Israel trong chưa đầy 12 giờ", Mahmud Bassal, phát ngôn viên cơ quan y tế Gaza, nói ngày 29/10.

Đây là ngày chết chóc nhất tại Gaza từ khi Israel và Hamas bắt đầu thực hiện lệnh ngừng bắn do Tổng thống Mỹ Donald Trump làm trung gian ngày 10/10.

"Chúng tôi vừa mới kịp thở, đang cố gắng dựng lại cuộc sống thì bom đạn lại trút xuống", Khadija al-Husni, đang sống trong trại tị nạn al-Shati, miền bắc Gaza, nói. "Đó là tội ác. Hòa bình hoặc là chiến tranh, không thể tồn tại cả hai cùng lúc. Lũ trẻ không dám ngủ. Chúng vốn tin rằng chiến tranh đã thật sự chấm dứt".

Người dân Palestine di chuyển một thi thể sau đòn không kích của Israel đêm 28/10. Ảnh: AFP

Văn phòng Thủ tướng Israel cuối ngày 28/10 cho biết Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã ra lệnh cho quân đội nước này "lập tức không kích dữ dội vào Gaza", nhưng không nêu lý do cụ thể. Một quan chức quân đội Israel trước đó cáo buộc Hamas vi phạm lệnh ngừng bắn khi tấn công lực lượng nước này tại Rafah, miền nam Gaza, khiến một binh sĩ thiệt mạng.

Quân đội Israel thông báo họ sẽ tiếp tục duy trì thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời cảnh báo đáp trả mạnh mẽ với "bất kỳ hành động vi phạm nào".

CNN dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết Tel Aviv đã thông báo cho Washington trước khi hành động. Tổng thống Trump nói lệnh ngừng bắn không có nguy cơ sụp đổ.

"Theo tôi biết thì một binh sĩ Israel đã bị hạ. Do đó, Israel đáp trả, và họ nên làm như vậy khi chuyện đó xảy ra", ông Trump trả lời báo giới trên chuyên cơ Không lực Một. "Không có gì ảnh hưởng đến lệnh ngừng bắn. Các bạn cần hiểu rằng Hamas chỉ là một phần rất nhỏ ở Trung Đông, và họ cần biết cách hành xử".

Vị trí Rafah, Dải Gaza. Đồ họa: BBC

Hamas bác bỏ cáo buộc tấn công lực lượng Israel ở Rafah, khẳng định nhóm vẫn giữ cam kết thực hiện lệnh ngừng bắn. Nhóm cho biết sẽ hoãn bàn giao một thi thể con tin do Israel "vi phạm" thỏa thuận, thêm rằng "mọi hành vi leo thang từ phía Israel đều sẽ cản trở việc tìm kiếm, khai quật và thu hồi các thi thể".

Như Tâm (Theo Reuters, AFP)