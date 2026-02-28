Căn cứ Mỹ tại Bahrain trúng tên lửa Iran

-
Căn cứ Mỹ tại Bahrain trúng tên lửa
"Trung tâm dịch vụ của Hạm đội 5 hải quân Mỹ đã hứng chịu đòn tấn công tên lửa. Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin sau", Trung tâm Thông tin Quốc gia Bahrain cho biết.
Tiếng nổ và cột khói đã xuất hiện ở thủ đô Manama của Bahrain.
-
Ông Trump: Lực lượng Mỹ có thể chịu thương vong
"Nhiều anh hùng Mỹ có thể sẽ thiệt mạng, chúng ta có thể phải hứng chịu thương vong", Tổng thống Trump cho hay.
Còi báo động khẩn cấp đã được kích hoạt tại Bahrain, nơi đặt trụ sở Hạm đội 5 hải quân Mỹ. "Đây là biện pháp phản ứng với mối đe dọa", Bộ Nội vụ Bahrain cho hay.
Truyền thông khu vực cho biết nhiều vụ nổ đã xảy ra ở thủ đô Manama của Bahrain, kèm theo cột khói bốc lên.
-
Vệ binh Hồi giáo Iran tuyên bố bắt đầu tấn công trả đũa Israel
Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thông báo bắt đầu "đợt đầu tiên trong chiến dịch tấn công dữ dội bằng tên lửa và UAV" nhằm vào Israel. "Đây là biện pháp trả đũa những hành động hiếu chiến và tội ác của đối phương nhằm vào Iran", IRGC cho hay.
Hàng loạt tên lửa đã được Iran khai hỏa nhằm vào Israel, nhưng chưa rõ mức độ thiệt hại.
-
Còi báo động vang rền khắp Israel
Còi báo động vang khắp miền bắc và miền nam Israel, cũng như thành phố Jerusalem và khu vực lân cận.
IDF cho biết các hệ thống phòng không đang chiến đấu để đối phó loạt tên lửa đạn đạo mới khai hỏa từ Iran.
-
Israel tuyên bố chặn một tên lửa Iran
Nguồn tin quân đội Israel cho biết hệ thống phòng không đã đánh chặn một tên lửa phóng từ Iran nhằm vào miền trung nước này và không ghi nhận thương vong.
Trước đó, Times of Israel đưa tin Iran phóng ít nhất hai tên lửa đạn đạo nhằm vào miền bắc Israel, một tên lửa đánh trúng khu vực trống trải.
-
Ông Trump tuyên bố bắt đầu chiến dịch nhằm vào Iran
Tổng thống Donald Trump đăng video trên mạng xã hội Truth Social, tuyên bố Mỹ đã bắt đầu chiến dịch nhằm vào Iran.
"Cách đây không lâu, quân đội Mỹ đã bắt đầu chiến dịch lớn ở Iran. Mục đích của chúng tôi là bảo vệ người Mỹ bằng cách loại bỏ những mối đe dọa cận kề từ Iran. Các hoạt động mang tính đe dọa của họ gây nguy hiểm trực tiếp cho nước Mỹ, binh sĩ của chúng ta, các căn cứ ở nước ngoài và các đồng minh trên khắp thế giới", ông nói.
Tổng thống Trump chỉ trích chính quyền Iran suốt 47 năm qua luôn hô khẩu hiệu "cái chết cho nước Mỹ", cáo buộc Tehran "tấn công không ngừng nghỉ nhằm vào nước Mỹ, binh sĩ Mỹ và người dân vô tội ở rất nhiều quốc gia".
Theo Tổng thống Trump, Iran đang xây dựng lại chương trình hạt nhân sau xung đột hồi tháng 6/2025. "Họ theo đuổi tham vọng hạt nhân, từ chối mọi cơ hội từ bỏ. Chúng ta không thể chịu đựng thêm nữa", ông nói.
Ông nói chiến dịch lần này nhắm vào năng lực tên lửa, lực lượng hải quân và các mục tiêu mà ông gọi là "lực lượng ủy nhiệm khủng bố" của Iran, tuyên bố sẽ "hủy diệt các tên lửa và san bằng lực lượng tên lửa của họ", cũng như "xóa sổ lực lượng hải quân".
Ông Trump cho hay Mỹ sẽ đảm bảo rằng Iran sẽ không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân. Ông thừa nhận khả năng xảy ra thương vong với binh sĩ Mỹ trong khu vực, khẳng định chính quyền đã có các biện pháp để giảm thiểu mối đe dọa với họ.
Tổng thống Mỹ cũng gửi thông điệp đến lực lượng an ninh Iran, kêu gọi họ hạ vũ khí, cảnh báo họ sẽ đối mặt cái chết nếu không làm vậy. Ông đề nghị người dân Iran vào nơi trú ẩn trong thời gian bị tập kích và nói rằng "giờ phút tự do của các bạn đang đến".
-
Tổng thống Iran 'hoàn toàn khỏe mạnh'
Hãng thông tấn Tasnim của Iran đưa tin Tổng thống Masoud Pezeshkian "hoàn toàn khỏe mạnh", sau khi có thông tin cho rằng ông nằm trong số mục tiêu bị Israel nhắm tới.
-
Iran phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào Israel
Còi báo động đã vang lên khắp miền bắc Israel, trong khi Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) nói rằng lưới phòng không đang tham chiến.
IDF trước đó thông báo phát hiện tên lửa đạn đạo phóng từ Iran, kêu gọi người dân đến nơi trú ẩn an toàn.
-
Israel đặt tên chiến dịch là 'Sư tử gầm'
Văn phòng Thủ tướng Israel thông báo tên của chiến dịch tập kích Iran là "Sư tử gầm", tiếp nối chiến dịch "Sư tử trỗi dậy" trong xung đột 12 ngày hồi tháng 6/2025.
-
Nhà riêng của quan chức Iran bị tập kích
Theo các nguồn thạo tin, cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhắm mục tiêu tới nhà riêng của các bộ trưởng và tướng lĩnh quân đội Iran, cũng như cơ sở của Bộ Quốc phòng và cơ quan tình báo nước này.
Một số hãng thông tấn lớn ở Iran cũng bị tấn công mạng, gặp phải sự cố gián đoạn nghiêm trọng.