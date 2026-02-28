Căn cứ Mỹ tại Bahrain trúng tên lửa Iran

Ông Trump tuyên bố bắt đầu chiến dịch nhằm vào Iran

Tổng thống Donald Trump đăng video trên mạng xã hội Truth Social, tuyên bố Mỹ đã bắt đầu chiến dịch nhằm vào Iran.

"Cách đây không lâu, quân đội Mỹ đã bắt đầu chiến dịch lớn ở Iran. Mục đích của chúng tôi là bảo vệ người Mỹ bằng cách loại bỏ những mối đe dọa cận kề từ Iran. Các hoạt động mang tính đe dọa của họ gây nguy hiểm trực tiếp cho nước Mỹ, binh sĩ của chúng ta, các căn cứ ở nước ngoài và các đồng minh trên khắp thế giới", ông nói.

Ông Trump: Mỹ đã bắt đầu chiến dịch nhằm vào Iran Video: Truth Sociai/realDonaldTrump

Tổng thống Trump chỉ trích chính quyền Iran suốt 47 năm qua luôn hô khẩu hiệu "cái chết cho nước Mỹ", cáo buộc Tehran "tấn công không ngừng nghỉ nhằm vào nước Mỹ, binh sĩ Mỹ và người dân vô tội ở rất nhiều quốc gia".

Theo Tổng thống Trump, Iran đang xây dựng lại chương trình hạt nhân sau xung đột hồi tháng 6/2025. "Họ theo đuổi tham vọng hạt nhân, từ chối mọi cơ hội từ bỏ. Chúng ta không thể chịu đựng thêm nữa", ông nói.

Ông nói chiến dịch lần này nhắm vào năng lực tên lửa, lực lượng hải quân và các mục tiêu mà ông gọi là "lực lượng ủy nhiệm khủng bố" của Iran, tuyên bố sẽ "hủy diệt các tên lửa và san bằng lực lượng tên lửa của họ", cũng như "xóa sổ lực lượng hải quân".

Ông Trump cho hay Mỹ sẽ đảm bảo rằng Iran sẽ không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân. Ông thừa nhận khả năng xảy ra thương vong với binh sĩ Mỹ trong khu vực, khẳng định chính quyền đã có các biện pháp để giảm thiểu mối đe dọa với họ.

Tổng thống Mỹ cũng gửi thông điệp đến lực lượng an ninh Iran, kêu gọi họ hạ vũ khí, cảnh báo họ sẽ đối mặt cái chết nếu không làm vậy. Ông đề nghị người dân Iran vào nơi trú ẩn trong thời gian bị tập kích và nói rằng "giờ phút tự do của các bạn đang đến".