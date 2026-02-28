Mỹ - Israel tập kích Iran, Tehran phóng tên lửa đạn đạo trả đũa

Israel phát động "tấn công phủ đầu" Iran, Tehran phóng tên lửa trả đũa nhằm vào lãnh thổ Israel và hàng loạt căn cứ Mỹ ở Trung Đông.

Quân đội Mỹ và Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sáng 28/2 phát động chiến dịch tập kích Iran, nhắm mục tiêu vào các cơ sở quốc phòng và tình báo, cũng như nhà riêng của hàng loạt quan chức cấp cao và tướng lĩnh.

Văn phòng Thủ tướng Israel thông báo tên của chiến dịch tập kích Iran là "Sư tử gầm", tiếp nối chiến dịch "Sư tử trỗi dậy" trong cuộc xung đột 12 ngày hồi tháng 6/2025. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Mỹ gọi tên cuộc tấn công Iran là "Cơn thịnh nộ Kinh hoàng".

Israel tập kích tên lửa vào Iran Cột khói bốc lên tại thủ đô Tehran của Iran hôm 28/2. Video: Reuters

Nguồn thạo tin cho biết cuộc tấn công đã được Mỹ và Israel "lên kế hoạch chung trong nhiều tháng". Israel được cho là đang "dốc toàn lực" vào chiến dịch và Mỹ "cũng có chung quan điểm". Giai đoạn đầu dự kiến kéo dài 4 ngày, Washington và Tel Aviv thậm chí còn sẵn sàng cho đợt xung đột "dài hơn nữa nếu cần thiết".

Quan chức Israel giấu tên nói cuộc không kích mở màn chiến dịch "Sư tử gầm" đã nhắm vào Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei và Tổng thống Masoud Pezeshkian, cũng như các chỉ huy quân đội và quan chức cấp cao. Hiện chưa rõ tình hình của các quan chức Iran, nhưng ảnh vệ tinh do truyền thông Mỹ đăng tải cho thấy dường như khu dinh thự của ông Khamenei tại Tehran đã bị phá hủy.

Iran cáo buộc Israel đánh trúng một trường tiểu học ở miền nam Iran, khiến ít nhất 51 học sinh thiệt mạng. Giới chức Iran cũng khẳng định lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, Tổng thống Masoud Pezeshkian và tư lệnh quân đội Amir Hatami đều an toàn.

Khói đen bốc lên ở Tehran, Iran, ngày 28/2. Ảnh: AFP

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) nhanh chóng đáp trả, nhắm mục tiêu vào 4 căn cứ Mỹ gồm sân bay Al-Udeid ở Qatar, Al Salem ở Kuwait, Al-Dhafra ở UAE và căn cứ Hạm đội 5 hải quân Mỹ ở Bahrain, cũng như phóng tên lửa đạn đạo về phía Israel. Tehran cũng đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc triệu tập cuộc họp khẩn cấp nhằm ngăn chặn "hành động gây hấn" của Washington và Tel Aviv.

Lãnh đạo, quan chức nhiều nước bày tỏ quan ngại về chiến dịch không kích của Mỹ - Israel nhằm vào Iran, đồng thời kêu gọi các bên liên quan hết sức kiềm chế, đặt tính mạng và an toàn của dân thường lên hàng đầu.

Khoảnh khắc tên lửa Iran lao xuống sở chỉ huy hạm đội Mỹ Khoảnh khắc tên lửa Iran tập kích căn cứ Hạm đội 5 hải quân Mỹ hôm 28/2. Video: X/AMK Mapping

> Tiếp tục cập nhật diễn biến xung đột giữa Mỹ, Israel với Iran