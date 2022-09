Cameron Smith hốt bạc sau khi đào ngũ khỏi PGA Tour

MỹGolfer Australia Cameron Smith lĩnh 5,74 triệu USD qua hai giải LIV Golf Invitational Series chỉ trong ba tuần sau khi bỏ PGA Tour.

Smith trình diện Invitational Series hồi đầu tháng này và lĩnh 1,012 triệu USD khi cán đích T4 bảng cá nhân tại chặng đấu ở Boston. Sang chặng Chicago, golfer Australia hôm 19/9 ẵm cup cá nhân cùng 4 triệu USD, thêm 62.500 USD khi nhóm anh chia đều 250.000 USD cho vị trí T3 bảng đồng đội.

Smith nâng cup vô địch Invitational Series chặng Chicago ngày 19/9. Ảnh: LIV Golf

Smith nghỉ PGA Tour từ cuối tháng 8, sau khi cán đích thứ 20 tại chung kết lớn Tour Championship cũng như FedEx Cup. Lúc đó, Smith đứng thứ hai thế giới (bảng OWGR). Theo Telegraph (Anh), LIV Golf chi 100 triệu USD để kéo Smith về Invitational Series. Tuần này, anh đứng thứ ba OWGR và sẽ sắp tới sẽ rớt thêm do đấu trường mới chưa được tính điểm trên hệ thống.

Ở đấu trường golf Mỹ mùa 2021-2022, Smith vô địch hai giải thuộc nhóm ngoại hạng - The Players Championship tháng 3, major The Open tháng 7 và Sentry Tournament of Champions - giải khai gậy đầu năm chỉ dành cho các nhà vô địch PGA Tour trong năm hành chính trước đó.

Tổng tiền thưởng của Smith qua 15 giải ở mức 10,1 triệu USD. Và khi vô địch Sentry Tournament of Champions, Smith cán đích ở điểm -34, qua đó lập kỷ lục điểm chung cuộc so với par sân trong lịch sử PGA Tour. Mốc trước đó do danh thủ Ernie Els lập cũng ở Sentry Tournament of Champions 2003.

Dù được "mùa đại thắng" trong sự nghiệp, Smith vẫn quyết định nghỉ PGA Tour để về Invitational Series vì lịch đấu nhẹ hơn sẽ cho anh ít nhất ba tháng về thăm gia đình.

Smith 29 tuổi, đấu chuyên nghiệp từ 2013. Trên PGA Tour, ngoài ba cup mùa rồi, anh còn về nhất Sony Open và hai lần đăng quang ở Zurich Classic.

Giới golf quốc tế thường biết Smith qua phong cách đầu mullet – phần tóc trước và hai bên tai ngắn, phía sau dài. Kiểu này do ban nhạc Beastie Boys khởi xướng và phổ biến khi phát hành ca khúc "Mullet Head" hồi 1994.

Tại Invitational Series Chicago tuần trước, LIV Golf cùng Smith khởi xướng "Mullet từ thiện". Theo sáng kiến này, cứ mỗi khán giả thực địa vào tiệm cắt tóc kiểu mullet trong sân đấu, Ban tổ chức sẽ tặng 1.000 USD cho hoạt động từ thiện. Chương trình huy động được tổng cộng 110.000 USD trong đó có 30.000 USD từ Greg Norman – CEO LIV Golf.

Quốc Huy