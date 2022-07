Cameron Smith vô địch The Open 2022

ScotlandGolfer Australia Cameron Smith đoạt cup Claret Jug và 2,5 triệu USD khi về nhất ở điểm -20 tại major do Royal & Ancient chủ trì, hạ màn rạng sáng 18/7, giờ Hà Nội.

Chức vô địch The Open giúp Smith đạt thành tựu đáng nhớ sau chín năm đấu chuyên nghiệp. Anh lần đầu ẵm major ngay nơi được xem là cội nguồn môn golf – sân Old par72 thuộc CLB St. Andrews ở Scotland - bằng việc chạm kỷ lục điểm chung cuộc so với par sân trong bộ tứ giải danh giá, qua đó trở thành golfer Australia đầu tiên về nhất The Open trong 29 năm qua.

Smith nâng cup Claret Jug trên sân Old ngày 17/7. Ảnh: The Open

Các nhà vô địch major ở điểm -20 trước Smith gồm Jason Day tại PGA Championship 2015, Henrik Stenson tại The Open 2016 và Dustin Johnson ở Masters 2020. Còn lần gần nhất golf Australia có đại diện ẵm Claret Jug hồi 1993, khi "cá mập trắng vĩ đại" Greg Norman về điểm -13 và bỏ cách á quân Nick Faldo hai gậy ở sân Royal St. George’s par70 tại Anh.

Để vô địch The Open, Smith cũng lội ngược dòng như tiền bối Norman nhưng khoảng cách xa hơn. Hồi 1993, Norman đạt điểm -7 sau ba vòng, cách Faldo ở đỉnh bảng chỉ một gậy. Còn Smith năm nay qua ba vòng với điểm -12, cách ngôi đầu đến bốn gậy với mục tiêu đeo bám là Rory McIlroy và Viktor Hovland.

Ở vòng cuối, Smith cùng Cameron Young – tân binh PGA Tour xuất phát lượt áp chót, trước cặp McIlroy - Hovland một hố. Với birdie hố 11, Smith lên điểm -16, Young -15. Khi đó, McIlroy ở hố 10, cũng lấy birdie để lên -18 trong khi Hovland đã xuống -15. Đến hố 14, Smith lại birdie và độc chiếm đỉnh bảng ở điểm -19, còn McIlroy vẫn -18.

Thời điểm then chốt trong hành trình Smith lên ngôi vô địch là lúc anh bị bẫy cát ngăn trực diện đường vào hố 17 par4 sau cú thứ hai và cần giữ par để giữ điểm -19. Ở tình huống đó, Smith không chip bằng gậy sắt mà dùng gậy gạt đưa bóng vòng qua mạn phải bẫy để vào green rồi kết thúc hố như ý bằng cú gạt ba mét.

Smith né bẫy cát hố 17 vòng cuối The Open 2022 Smith né bẫy cát hố 17.

Khi Smith giữ được par hố áp chót, Young đạt -17, McIlroy vẫn kẹt ở mức -18, Hovland -14. Sang hố 18 par4, Smith tiếp tục ghi birdie, qua đó xác định mốc chung cuộc -20 cho The Open 2022, còn Young lấy eagle để cán đích -19.

Cả trận Smith không bogey, đánh 64 gậy, ghi tám birdie trong đó liên tục từ hố 10 đến 14.

Cup Claret Jug về tay Smith, Young đứng nhì chung cuộc, sau khi McIlroy đưa bóng vượt hố 18 trong cú chip tìm eagle cách 33 yard. Nếu nó vào lỗ, McIlroy đấu ba hố phụ với Smith, tính điểm tổng. Nếu hoà, cả hai sẽ phân định thắng thua qua từng hố (sudden death-playoff).

Hovland giữ par hố cuối để đứng T4 (-14).

Trong quỹ thưởng 14 triệu USD, Young lĩnh 1,455 triệu USD, McIlroy nhận 933.000 USD cho vị trí thứ ba còn Hovland được 654.000 USD.

Cựu số một thế giới McIlroy vì thế vẫn chưa chấm dứt được tám năm khát danh hiệu major kể từ sau lần thắng The Open 2014 - chức vô địch danh giá thứ tư trong bộ sưu tập 21 cup PGA Tour hiện tại.

Mùa này, Smith 28 tuổi, xem như đại thắng ở đấu trường đỉnh cao vì ngoài The Open, anh còn hai lần về nhất trên PGA Tour - Tournament of Champions và The Players vốn được xem là major thứ năm. Riêng ba giải này, anh lĩnh tổng cộng 7,5 triệu USD, còn tiền thưởng từ đầu mùa, sau 16 giải đang gần 9,85 triệu USD.

Quốc Huy