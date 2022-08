Cameron Smith gia nhập LIV Golf

PGA Tour tiếp tục chảy máu nhân tài, khi đấu thủ thứ hai thế giới Cameron Smith cùng năm đồng nghiệp đào ngũ sang hệ thống đối địch LIV Golf Invitational Series.

LIV Golf Investments công bố Smith ngày 30/8, bên cạnh Marc Leishman, Joaquin Niemann, Harold Varner III, Cameron Tringale và Anirban Lahiri. Tất cả sẽ trình diện và thi đấu tại Invitational Series ở Boston từ ngày 2/9 đến 4/9.

Trong nhóm mới ly khai, Tringale, Lahiri và Varner III chưa từng thắng trên PGA Tour.

"LIV Golf đang chứng tỏ vị thế giải đấu toàn cầu, thu hút các đấu thủ giỏi nhất thế giới", văn bản thông báo nhóm tân binh trích phát biểu của CEO Greg Norman.

Smith nâng cúp vô địch The Players trên sân TPC Sawgrass ngày 14/3. Anh là tên tuổi lớn trong nhóm golfer PGA Tour mới nhất bỏ sang LIV Golf. Ảnh: AP

Vài tuần qua, giới truyền thông Mỹ nói Smith sẽ bỏ PGA Tour khi FedEx Cup hạ màn. Tuy nhiên, golfer Australia 29 tuổi đã né vấn đề này. Sau khi cán đích thứ 20 FedEx Cup, Smith giao lưu với khán giả nhưng không tiếp báo chí.

Hiện chưa rõ lý do Smith bỏ PGA Tour. Tuy nhiên, những người thân cận với Smith bảo lịch Invitational Series nhẹ hơn PGA Tour sẽ giúp anh có ít nhất ba tháng về thăm gia đình ở Brisbane. Smith đấu chuyên nghiệp từ 2013, sang Mỹ định cư tại Florida từ 2015.

Việc Smith về Invitational Series là tổn thất lớn cho PGA Tour, khi đấu thủ này vô địch hai giải thuộc nhóm ngoại hạng trong mùa vừa qua - The Players Championship tháng 3 và major The Open tháng 7. Ngoài ra, anh còn về nhất giải khai gậy đầu năm chỉ dành cho các nhà vô địch PGA Tour trong năm hành chính trước đó – Sentry Tournament of Champions (STOC). Khi lấy danh hiệu này, Smith cán đích ở điểm -34, qua đó lập kỷ lục điểm chung cuộc so với par sân trong lịch sử PGA Tour. Mốc trước đó do danh thủ Ernie Els lập cũng ở STOC 2003.

Mùa rồi, Smith lĩnh 10,1 triệu USD qua 15 giải. Theo Telegraph (Anh), LIV Golf Investments chi 100 triệu USD để kéo Smith về Invitational Series.

Quốc Huy