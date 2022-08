LIV Golf tiếp tục 'hút máu' PGA Tour

Bảy golfer từ PGA Tour sắp được công bố đầu quân cho LIV Golf Invitational Series, theo Fox Sports ngày 22/8.

LIV Golf Investments – đơn vị chủ quản Invitational Series - sẽ thông báo chính thức về các tân binh vào ngày 29/8, một ngày sau khi PGA Tour xong chung kết lớn Tour Championship và tìm được chủ FedEx Cup.

Trong nhóm sắp về LIV Golf, Cameron Smith (29 tuổi) và Hideki Matsuyama (30 tuổi) là hai gương mặt trội nhất. Smith từng lên thứ hai thế giới sau khi đoạt major The Open hồi tháng 7. Đó là thắng lợi thứ ba của Smith ở PGA Tour kể từ đầu năm 2022, còn hai danh hiệu trước tại Tournaments of Champions và giải đinh The Players. Matsuyama từng ẵm Masters 2021 trong tám chức vô địch PGA Tour, nhiều hơn ba danh hiệu so với Smith.

Matsuyama được Dustin Johnson khoác Green Jacket cho nhà vô địch Master 2021. Golfer Nhật Bản được cho sắp theo chân đồng nghiệp Mỹ từ bỏ PGA Tour để sang LIV Golf Invitational Series. Ảnh: AP

Ký giả Dan Rapaport của Golf Digest phân tích: "Hideki, một khi về Invitational Series, sẽ kéo cả cộng đồng Nhật Bản vốn rất mê golf vào thế giới do LIV tạo ra. Qua đó, đơn vị vận hành sẽ lấy được hợp đồng truyền hình, tài trợ và thậm chí là các chủ đầu tư từ Nhật Bản".

Gần hai tuần trước, Telegraph tiết lộ Smith sẽ "đào ngũ" sang Invitational Series với mức đãi ngộ 100 triệu USD. Tuy nhiên, anh đã chọn cách phản hồi lấp lửng: "Tôi là người giữ lời. Các anh muốn biết thông tin gì thì phải trực tiếp nhận từ tôi. Còn hiện tại, tôi bận tranh FedEx Cup".

Fox Sports cho hay Smith, Matsuyama, Marc Leishman cùng bốn đấu thủ chưa rõ danh tính sẽ ra mắt tại Invitational Series ở Boston từ ngày 2 đến 4/9. Riêng Smith, Leishman, Matt Jones và một đồng hương khác sẽ lập đội Australia ở bảng đồng đội, bên cạnh việc đua thành tích cá nhân. Mỗi giải Invitational Series có quỹ thưởng 25 triệu USD, gồm năm triệu USD cho bảng đồng đội và 20 triệu USD cho bảng cá nhân trong đó phần vô địch đến bốn triệu USD.

Smith đang đứng thứ sáu bảng FedEx Cup, trên Matsuyama một bậc trong khi số một thế giới Scottie Scheffler đứng đầu. Với vị trí này, Smith vào Tour Championship với lợi thế điểm nhập cuộc -4, Matsuyama -2 còn Scheffler -10. Từ 2019, PGA Tour áp dụng điểm nhập cuộc Tour Championship để đấu thủ vô địch giải ẵm cả FedEx Cup. Năm nay, tiền thưởng về nhất lên đến 18 triệu USD.

Quốc Huy