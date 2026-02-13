Cách tự nhiên giúp giảm acid uric

Ngoài hạn chế thực phẩm giàu purin như rượu bia, hải sản, người mắc chứng tăng acid uric nên uống đủ nước, tập thể dục thường xuyên để kiểm soát chỉ số mức an toàn.

Acid uric là một sản phẩm thải trong máu, được tạo ra khi cơ thể phân hủy purin. Purin là các hợp chất tự nhiên được cơ thể sản sinh và chuyển hóa, đồng thời cũng có trong một số loại thực phẩm. Thông thường, acid uric được thận lọc và đào thải qua nước tiểu song nếu cơ thể không đào thải hiệu quả hoặc tiêu thụ quá nhiều purin, acid uric có thể tích tụ trong máu và gây ra nhiều vấn đề sức khỏe như bệnh gout, sỏi thận, gây đau đớn và tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Dưới đây là các cách tự nhiên giúp kiểm soát acid uric cao hiệu quả.

Uống cà phê

Uống cà phê có thể giúp giảm nồng độ acid uric trong huyết thanh theo hai cơ chế chính: ức chế enzyme xanthine oxidase (phân hủy purin) làm giảm sản xuất acid uric và tăng khả năng đào thải acid uric qua nước tiểu. Nên ưu tiên uống cà phê đen nguyên chất, không thêm đường hoặc sữa.

Duy trì cân nặng hợp lý

Mỡ thừa trong cơ thể có thể góp phần làm tăng acid uric. Trọng lượng cơ thể cao hơn có thể khiến thận hoạt động kém hiệu quả, đồng thời làm tăng sản xuất cũng như giảm khả năng đào thải acid uric qua nước tiểu. Tham khảo ý kiến chuyên gia dinh dưỡng để xây dựng chế độ ăn cân bằng, lành mạnh, đồng thời đề xuất kế hoạch vận động hoặc thay đổi lối sống phù hợp hỗ trợ duy trì cân nặng khỏe mạnh.

Kiểm soát đường huyết

Tăng acid uric máu có liên quan đến sự phát triển của bệnh đái tháo đường và các biến chứng liên quan. Người có đường huyết cao như tiền đái tháo đường hoặc đái tháo đường cũng có nguy cơ gặp biến chứng do tăng acid uric.

Tăng cường chất xơ trong chế độ ăn

Ăn nhiều chất xơ có thể giúp giảm acid uric, đồng thời hỗ trợ cân bằng đường huyết và insulin. Chất xơ cũng tăng cảm giác no lâu hơn. Người trưởng thành nên tiêu thụ khoảng 22-34 g chất xơ mỗi ngày từ thực phẩm giàu chất xơ. Nên tăng lượng chất xơ từ từ để tránh khó chịu tiêu hóa. Ăn đa dạng trái cây và rau củ mỗi ngày, chọn ngũ cốc nguyên hạt (lúa mạch, gạo lứt, bánh mì nguyên cám), tăng cường các loại đậu (đậu, đậu gà, đậu lăng, hạt như hạnh nhân, hạt chia, hạt lanh).

Bổ sung vitamin C

Lượng vitamin C cao có thể giúp giảm acid uric. Nhu cầu vitamin C khuyến nghị mỗi ngày cho người trưởng thành là 75-120 mg, với giới hạn tối đa khoảng 2.000 mg mỗi ngày. Bạn có thể tăng vitamin C thông qua thực phẩm giàu vitamin C như trái cây họ cam quýt, ớt chuông, dâu tây, bông cải xanh, cải Brussels, khoai tây hoặc sử dụng thực phẩm bổ sung.

Ăn quả anh đào

Ăn một nắm anh đào tươi hoặc uống nước ép anh đào chua không đường mỗi ngày có thể hỗ trợ kiểm soát acid uric. Anh đào chứa anthocyanin - một chất chống oxy hóa, chống viêm tạo nên màu đỏ đặc trưng. Ngoài ra, chúng còn giàu chất xơ và vitamin C.

Uống đủ nước

Uống đủ nước không chỉ hỗ trợ duy trì các chức năng quan trọng mà còn tốt cho người acid uric cao. Người trưởng thành cần tiêu thụ 1,8-2 lít nước mỗi ngày để đào thải acid uric khỏi cơ thể hiệu quả hơn.

Tập thể dục thường xuyên

Tập thể dục hằng ngày mang lại nhiều lợi ích, trong đó có giảm acid uric. Các hoạt động như chạy bộ, đạp xe hoặc đi bộ nhanh giúp tăng tuần hoàn máu và hỗ trợ đào thải chất thải này tốt hơn.

Bảo Bảo (Theo Health Shots)