5 bệnh có thể làm tăng acid uric

Một số bệnh như gout, suy giáp, bệnh thận, vảy nến và tiểu đường có thể làm tăng nồng độ acid uric trong máu.

Acid uric là sản phẩm phụ được tạo ra trong quá trình phân giải purin trong thực phẩm và thường được thận loại bỏ khỏi máu, thải ra ngoài qua nước tiểu. Tuy nhiên, khi quá trình này bị gián đoạn, nồng độ acid uric trong máu tăng. Kiểm soát acid uric cao cần sử dụng thuốc, thay đổi chế độ ăn uống, tập luyện và khám định kỳ. Tăng acid uric cũng có thể là dấu hiệu của một số bệnh.

Bệnh gout

Bệnh gout là tình trạng phổ biến liên quan đến nồng độ acid uric cao trong máu. Đây là dạng viêm khớp do các tinh thể acid uric lắng đọng trong khớp, gây đau dữ dội, sưng, đỏ và phù nề. Bệnh thường khởi phát đột ngột và có thể rất nghiêm trọng.

Chẩn đoán thường dựa trên xét nghiệm nồng độ acid uric trong máu và phân tích dịch khớp để xác định tinh thể lắng đọng. Điều trị bao gồm dùng thuốc giảm acid uric và hạn chế thực phẩm giàu purin như hải sản, nội tạng, thịt đỏ...

Bệnh thận

Bệnh thận mạn tính làm giảm khả năng loại bỏ acid uric khỏi máu, dẫn đến nồng độ acid uric tăng. Tình trạng này có thể gây bệnh gout hoặc hình thành sỏi thận. Xét nghiệm acid uric giúp đánh giá chức năng thận và xác định nguyên nhân gây tăng chất này.

Hội chứng chuyển hóa

Hội chứng chuyển hóa là sự kết hợp các yếu tố làm tăng nguy cơ tim mạch và tiểu đường type 2. Nguyên nhân chính là kháng insulin. Các tế bào không phản ứng hiệu quả với insulin, dẫn đến đường huyết cao, tụy phải sản xuất nhiều insulin hơn và đôi khi làm tăng acid uric. Hội chứng này thường đi kèm huyết áp cao, đường huyết cao, mỡ thừa quanh eo và mức cholesterol bất thường. Điều trị bao gồm thay đổi lối sống và sử dụng thuốc để kiểm soát các yếu tố nguy cơ.

Suy giáp

Suy giáp là tình trạng tuyến giáp không tiết đủ hormone tuyến giáp, có nguy cơ gây ra một số bất thường về chuyển hóa như tăng acid uric máu. Hormone tuyến giáp tham gia vào quá trình chuyển hóa purin và khi chúng bị thiếu hụt, quá trình chuyển hóa purin bị ảnh hưởng, dẫn đến nồng độ acid uric cao hơn. Một số dấu hiệu của suy giáp bao gồm mệt mỏi, béo phì và nhạy cảm với lạnh.

Bệnh vảy nến

Bệnh vảy nến là rối loạn da mạn tính khiến các tế bào da nhân lên nhanh hơn bình thường, tạo thành các lớp da dày. Tình trạng này được đặc trưng bởi viêm toàn thân và có thể ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa acid uric và gây tăng nồng độ chất thải này. Viêm trong bệnh vảy nến có thể trở nên trầm trọng hơn hoặc gây ra bệnh gout vì cả hai bệnh đều liên quan đến sự hình thành acid uric.

Bảo Bảo (Theo Health Shots)