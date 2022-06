Cách tối ưu thời gian khi tranh biện quốc tế

Khi tham gia "The Debate Challenge", các đội đấu chia làm hai phe, trình bày lập luận trong tổng 56 phút, có chấm điểm phong cách, tinh thần đồng đội.

Trong buổi trò chuyện cùng học sinh Việt ngày 6/6, nhà tranh biện quốc tế Marvin Long Đỗ đã giải thích cụ thể hình thức thi đấu của cuộc thi "The Debate Challenge". Cụ thể, theo luật World School Debating Championship (WSDC - Giải Vô địch Tranh biện cấp trung học thế giới), mỗi trận đấu sẽ có hai phe: ủng hộ và phản đối nhằm tranh luận kiến nghị đưa ra đúng hay sai, có nên thực hiện hay không.

Mỗi đội sẽ tham gia tranh biện qua bốn lượt nói: ba lượt nói chính mỗi đợt kéo dài 8 phút; lượt cuối phản hồi trong bốn phút. Trong lượt nói thứ hai, thí sinh có thể đưa ra luận điểm mới nhưng từ lượt ba thì chỉ có thể tận dụng luận điểm đưa ra từ hai đợt trước đó, chèn thêm phân tích, phản biện, so sánh, đối chiếu, chứng minh lập luận của mình.

Ở lượt phản hồi, học sinh đóng vai một vị giám khảo thiên vị cho đội mình, đưa ra lý do: dựa trên thông tin người thứ nhất, thứ hai, thứ ba nói thì đội của chúng tôi là đội chiến thắng tranh biện này.

Như vậy, mỗi đội có tổng thời gian trong 56 phút để thể hiện quan điểm của mình. So sánh với các hình thức thi đấu khác, luật WSDC áp dụng thời gian dài hơn, bởi giám khảo sẽ đánh giá các yếu tố như ngôn ngữ hình thể, phong cách trình bày, giao tiếp rõ ràng. Khi truyền đạt thông điệp của mình, học sinh nên chú ý âm điệu, có nhấn nhá, tốc độ vừa phải nhằm giúp người nghe theo dõi tốt hơn.

Ông Long nhấn mạnh, trước mỗi phần nói, các đội có 30 phút để chuẩn bị nhưng giữa các lượt nói không có thời gian chuẩn bị chính thức. Tuy vậy, mỗi bạn có thể xin thêm 10-15 giây để sắp xếp bài nói.

"Bí quyết của tôi là chuẩn bị sẵn một tờ giấy và chuẩn bị liên tục trong quá trình nghe. Khi hết một lượt nghe thì phần của mình đã chuẩn bị xong rồi, không cần mất thời gian suy nghĩ thêm nữa", vị chuyên gia nói.

Vị cố vấn của cuộc thi cũng lưu ý đồng đội cần tìm cách giao tiếp với nhau hiệu quả nhất. Theo kinh nghiệm 10 năm tham gia các giải đấu, ông Long luôn mang theo giấy ghi chú. Trong lúc lắng nghe đối thủ trình bày, ông sẽ viết những ý nào cần phản biện để gợi ý, chuyển cho đồng đội. Tuy vậy, hãy chọn lọc một vài thông tin quan trọng nhất, đừng để đồng đội bị rối vì họ cũng có thời gian để sắp xếp suy nghĩ và cấu trúc bài nói.

Cuộc thi tranh biện giúp học sinh mở rộng kiến thức, sự tự tin. Ảnh: Little Australia

Hiện cuộc thi "The Debate Challenge 2022" đang mở cổng đăng ký, kéo dài đến hết 15/6. Chương trình mùa hai tiếp tục tạo không gian rèn luyện kỹ năng tranh biện cho học sinh toàn quốc, độ tuổi 16-19 tuổi.

Để dự thi, học sinh lập nhóm 3-5 thành viên, quay video giới thiệu nhóm và lý do tham gia cuộc thi; bình luận chủ đề mà ban tổ chức đưa ra: "Ultimately, economic growth, development is more important than environment preservation, protection". Video hợp lệ có độ dài 5-8 phút. 16 đội của bảng Tiếng Việt và 16 đội của bảng Tiếng Anh có điểm số video cao nhất sẽ bước tiếp vào vòng Trại hè tranh biện - Vòng đấu loại (11/7-7/8).

Các vòng thi của Vòng đấu loại sẽ diễn ra nối tiếp tại ba địa điểm tổ chức (Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng). Ba đội xuất sắc nhất bảng Tiếng Việt và ba đội xuất sắc nhất bảng Tiếng Anh sẽ tham gia vòng Chung kết (22/8) tại Hà Nội hoặc TP HCM.

Giải thưởng gồm tiền mặt và học bổng tại Swinburne Việt Nam (học bổng cho mỗi thành viên đội). Cụ thể, giải nhất toàn quốc gồm 15 triệu đồng và học bổng 10.000 USD; nhì toàn quốc là 10 triệu đồng tiền mặt, học bổng 8.000 USD; giải ba sẽ nhận 5 triệu đồng tiền mặt, học bổng 6.000 USD.

Minh Tú