Những hoạt động ngoại khóa dành cho giới trẻ dịp hè

Tham gia lớp bơi lội, bóng rổ, rèn luyện kỹ năng sống thông qua các cuộc thi... là những hoạt động hữu ích dịp hè dành cho giới trẻ.

Chơi thể thao

Nghiên cứu của Đại học Missouri Health Care đối với trẻ vị thành niên đã khuyến khích tất cả các bạn trẻ tham gia thể thao hoặc hoạt động thể chất thường xuyên. Theo nghiên cứu này, tập thể dục rất tốt cho trí óc, cơ thể và tinh thần. Đặc biệt, các môn thể thao đồng đội giúp cho thanh thiếu niên tăng tính trách nhiệm, sự cống hiến, khả năng lãnh đạo và các kỹ năng khác.

Thực tế chơi một môn thể thao đòi hỏi nhiều thời gian và sức lực. Một số người có thể nghĩ rằng điều này khiến học sinh mất tập trung vào bài tập ở trường. Sự thật lại ngược lại, các môn thể thao đòi hỏi sự ghi nhớ, lặp đi lặp lại và học hỏi - những bộ kỹ năng liên quan trực tiếp đến bài tập trên lớp. Ngoài ra, sự quyết tâm và kỹ năng thiết lập mục tiêu mà một môn thể thao yêu cầu có thể được chuyển hóa vào lớp học.

Vì vậy, sau những giờ học trên lớp, hè là thời điểm thích hợp để các bạn trẻ tập luyện môn thể thao nào đó, như bơi, bóng rổ, bóng đá, đánh cầu lông... Đơn cử, bơi lội giúp trẻ phát triển cơ thể toàn diện. Với việc vận động toàn diện kết hợp đều cả chân và tay, đây cũng chính là yếu tố quan trọng giúp trẻ phòng ngừa tốt chứng cong vẹo cột sống, giúp máu lưu thông tuần hoàn để có cơ thể dẻo dai.

Bóng rổ cũng là một trong những bộ môn thể thao có vai trò tích cực trong việc giúp các bé tăng cường thể chất, sự dẻo dai và đặc biệt là hỗ trợ tăng chiều cao hiệu quả. Với bộ môn này, các bạn trẻ có thể tự tập một mình hoặc tham gia chơi bóng rổ cùng với bố mẹ và bạn bè. Nhưng để có thể phát huy lợi ích phát triển chiều cao khi chơi bóng rổ, trẻn phải đảm bảo được huấn luyện đúng động tác và kỹ thuật.

Dã ngoại

Dịp hè, phụ huynh có thể tổ chức cho các con những chuyến đi dã ngoại để có thể cắm trại, khám phá thiên nhiên. Bên cạnh việc thay đổi không khí, dã ngoại sẽ là hoạt động mang lại sự hứng thú cho trẻ, vừa giúp các con thích nghi với mọi hoàn cảnh, yêu thích và gần gũi với thiên nhiên cũng như học cách tư duy độc lập, đồng thời gắn kết tình cảm gia đình.

Thông qua các hoạt động dã ngoại, các con sẽ biết thêm nhiều kỹ năng như dựng lều, nhặt củi, nướng thịt, tham gia các hoạt động vui chơi khác... giúp con trở nên năng động, tử chủ và tự tin hơn.

Tham gia khóa học kỹ năng sống

Theo UNESCO, ba thành tố hợp thành năng lực của con người là: kiến thức, kỹ năng và thái độ. Hai yếu tố sau thuộc về kỹ năng sống, có vai trò quyết định trong việc hình thành nhân cách, bản lĩnh, tính chuyên nghiệp. Trong đó kiến thức chiếm 4%, kỹ năng chiếm 26%, thái độ chiếm 70%.

Hiện nay có nhiều trung tâm đào tạo kỹ năng sống với đa dạng loại hình đào tạo, đó là cơ hội để phụ huynh lựa chọn cho con những lớp phù hợp, nhưng cũng có không ít trung tâm chưa được kiểm định, nội dung và chất lượng đào tạo sơ sài. Vì vậy trước khi lựa chon cho con tham gia các lớp kỹ năng sông ba mẹ cần tìm hiểu kỹ.

Các khóa học kỹ năng sống được ưa chuộng gần đây như kỹ năng quản lý thời gian, trại hè quân đội, kỹ năng sinh tồn...

Thử sức với một cuộc thi hè

Hàng năm, bước vào mùa hè, nhiều đơn vị, trung tâm hay trường học thường tổ chức các hoạt động ngoại khóa hay tổ chức cuộc thi nhằm giúp trẻ có thêm sân chơi dịp hè, cũng như thử sức với nhiều thử thách thú vị, lại không lo áp lực về điểm số.

Sau thành công mùa đầu tiên, năm nay, VnExpress tiếp tục phối hợp với Swinburne Việt Nam khởi động cuộc thi tranh biện cho học sinh mùa hai. Cuộc thi "The Debate Challenge" mở cổng đăng ký từ 23/5 mang đến cơ hội nhận học bổng 10.000 USD cho học sinh THPT cả nước.

Thí sinh sẽ trải qua ba vòng thi: Sơ loại (23/5-8/6); Trại hè tranh biện - Vòng đấu loại (11/7-7/8); Chung kết (22/8). Để tham gia đăng ký, học sinh lập nhóm 3-5 thành viên, quay video giới thiệu nhóm và lý do tham gia cuộc thi; bình luận chủ đề mà ban tổ chức đưa ra: "Ultimately, economic growth, development is more important than environment preservation, protection". Video hợp lệ có độ dài 5-8 phút.

Phần dự thi sẽ được đánh giá bởi ban chuyên môn và công bố trên website. 16 đội của bảng Tiếng Việt và 16 đội của bảng Tiếng Anh có điểm số video cao nhất sẽ bước tiếp vào vòng Trại hè và Vòng đấu loại.

Các vòng thi của Vòng đấu loại sẽ diễn ra nối tiếp tại ba địa điểm tổ chức (Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng). Ba đội xuất sắc nhất bảng Tiếng Việt và ba đội xuất sắc nhất bảng Tiếng Anh sẽ tham gia vòng Chung kết tại Hà Nội hoặc TP HCM. Mỗi đội sẽ thi đấu ba trận với các đối thủ trong bảng của mình và tính điểm theo luật WSDC để xếp hạng chung cuộc.

Đại diện Ban tổ chức cho biết, tranh biện là một trong những kỹ năng thiết yếu liên quan tới khả năng nghiên cứu, tư duy phân tích, phản biện và sáng tạo. Trong thời kỳ hội nhập quốc tế thì các kỹ năng trên lại càng trở nên quan trọng và thu hút sự quan tâm của giới trẻ. Theo đó, The Debate Challenge là cuộc thi tranh biện học thuật (academic debate) toàn quốc dành cho học sinh THPT nhằm tạo sân chơi để thí sinh tiếp cận, thực hành các kỹ năng cần thiết của công dân toàn cầu thế kỷ 21.

Giải thưởng gồm tiền mặt và học bổng tại Swinburne Việt Nam (học bổng cho mỗi thành viên đội). Cụ thể, giải nhất toàn quốc gồm 15 triệu đồng và học bổng 10.000 USD; nhì toàn quốc là 10 triệu đồng tiền mặt, học bổng 8.000 USD; giải ba sẽ nhận 5 triệu đồng tiền mặt, học bổng 6.000 USD.

The Debate Challenge mùa một diễn ra hồi tháng 4 năm ngoái. Kết thúc vòng Sơ loại, ban tổ chức công bố 73 đội vào Đấu loại trực tiếp. Đêm chung kết theo hình thức online ngày 14/10/2021, hai đội D.A.T.A.B và Cacbon đã giành 15 triệu đồng tiền mặt cùng 12.000 USD giá trị học bổng tại Swinburne Việt Nam.



