Kỹ năng tranh biện giúp học sinh mở rộng kiến thức thế nào?

Tranh biện yêu cầu học sinh rèn giũa kiến thức, tăng tự tin; hiện được một số trường đưa vào môn học chính thức, tổ chức lớp ngoại khóa...

Trang Qatardebate khái quát: "Tranh biện cung cấp những kinh nghiệm có lợi để thay đổi cuộc sống, nhận thức và trình bày; người tham gia nhận về lợi ích giáo dục độc đáo".

Nhiều nhà nghiên cứu học thuật chứng minh rằng trong quá trình tranh luận, mỗi người có thể học hỏi, trau dồi kiến thức mở rộng ra ngoài môn học thông thường. Cốt lõi của việc phản biện là truyền tải thông tin, nền tảng thông tin càng vững chắc và đa chiều, người tham gia càng tăng cơ hội chiến thắng.

Tuy vậy, bề dày kiến thức không hẳn là yếu tố quyết định. Người tranh biện giỏi phải có kỹ năng nghiên cứu, chọn lọc, sắp xếp và trình bày thông tin một cách hấp dẫn. Tức mỗi người có thể tăng cường khả năng cấu trúc và tổ chức suy nghĩ; phát triển bố cục bài nói hiệu quả.

Mỗi cuộc tranh biện có hai phe: khẳng định - ủng hộ ý kiến và đối lập - bác bỏ ý kiến. Từng bên sẽ triển khai các lập luận sao cho hợp lý, dẫn chứng thuyết phục nhất, làm sáng tỏ quan điểm bản thân trong khoảng thời gian nhất định. Trong quá trình phát biểu ý kiến, học sinh cần tập trung ghi nhận thông tin từ đội bạn để phản bác logic, chặt chẽ hơn. Tư duy và phản xạ sau mỗi lần tranh biện sẽ nhanh nhạy hơn, tạo lợi thế trong mọi tình huống đời sống, nhất là khi cần đưa ra quyết định.

Ngoài kiến thức, người tranh biện có thể tăng sự tự tin khi thể hiện quan điểm cá nhân, tư duy phản biện, giải quyết vấn đề, cân bằng cảm xúc. Quá trình làm việc theo nhóm đồng thời khuyến khích tinh thần đồng đội.

Tất cả kỹ năng trên đều hữu ích cho học sinh trong hành trình trở thành công dân toàn cầu, góp phần tạo lập nền tảng vững chắc về kiến thức, kỹ năng trong các bậc học cao hơn, môi trường quốc tế hay làm việc thực tế tại văn phòng.

Hiểu rõ tầm quan trọng của kỹ năng tranh biện với thế hệ trẻ, VnExpress phối hợp Swinburne Việt Nam tổ chức cuộc thi "The Debate Challenge" mùa hai. Cuộc thi diễn ra với hình thức tranh biện học thuật (academic debate) dành cho học sinh toàn quốc, độ tuổi 16-19 tuổi.

Giải thưởng gồm tiền mặt và học bổng tại Swinburne Việt Nam (học bổng cho mỗi thành viên đội). Cụ thể, giải nhất toàn quốc gồm 15 triệu đồng và học bổng 10.000 USD; nhì toàn quốc là 10 triệu đồng tiền mặt, học bổng 8.000 USD; giải ba sẽ nhận 5 triệu đồng tiền mặt, học bổng 6.000 USD.

Thí sinh sẽ trải qua ba vòng thi: Sơ loại (23/5-8/6); Trại hè tranh biện - Vòng đấu loại (11/7-7/8); Chung kết (22/8). Để tham gia đăng ký, học sinh lập nhóm 3-5 thành viên, quay video giới thiệu nhóm và lý do tham gia cuộc thi; bình luận chủ đề mà ban tổ chức đưa ra: "Ultimately, economic growth, development is more important than environment preservation, protection". Video hợp lệ có độ dài 5-8 phút.

Phần dự thi sẽ được đánh giá bởi ban chuyên môn và công bố trên website. 16 đội của bảng Tiếng Việt và 16 đội của bảng Tiếng Anh có điểm số video cao nhất sẽ bước tiếp vào vòng Trại hè và Vòng đấu loại.

Các vòng thi của Vòng đấu loại sẽ diễn ra nối tiếp tại ba địa điểm tổ chức (Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng). Ba đội xuất sắc nhất bảng Tiếng Việt và ba đội xuất sắc nhất bảng Tiếng Anh sẽ tham gia vòng Chung kết tại Hà Nội hoặc TP HCM. Mỗi đội sẽ thi đấu ba trận với các đối thủ trong bảng của mình và tính điểm theo luật WSDC để xếp hạng chung cuộc.

Kỹ năng tranh biện tạo nền tảng cho người trẻ trong tương lai. Ảnh: Swinburne Việt Nam

Đại diện ban tổ chức cho biết, "The Debate Challenge 2022" là môi trường giúp học sinh rèn luyện và trau dồi kỹ thuật tranh biện cùng các kỹ năng nền tảng quan trọng khác như: tra cứu thông tin, nghiên cứu, lập luận, làm việc nhóm... dưới sự hướng dẫn của những chuyên gia giàu kinh nghiệm. Sau thành công của mùa một vào năm 2021, đơn vị kỳ vọng cuộc thi năm nay có thêm nhiều nhân tố mới, mang đến những góc nhìn phản biện thú vị, nhận cơ hội thể hiện mình và học tập ở môi trường quốc tế.

Minh Tú