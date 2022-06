Nhà tranh biện quốc tế trò chuyện với học sinh Việt

Ông Marvin Long Đỗ cùng hai đội vô địch "The Debate Challenge 2021" có buổi gặp mặt trực tuyến, chia sẻ kinh nghiệm dự thi tranh biện vào 20h ngày 6/6.

Cuộc thi tranh biện cho học sinh THPT toàn quốc "The Debate Challenge" mùa hai chính thức khởi động từ ngày 23/5 và đang nhận bài dự thi. Nhằm hỗ trợ thí sinh trong quá trình đăng ký, tìm hiểu thông tin chương trình, ban tổ chức gồm báo điện tử VnExpress và Swinburne Việt Nam tổ chức buổi tư vấn trực tuyến miễn phí trên Fanpage chương trình.

Tham gia buổi tư vấn, ông Marvin Long Đỗ sẽ giới thiệu những kiến thức cơ bản, giúp học sinh có cái nhìn rõ nét hơn về cuộc thi tranh biện. Tại "The Debate Challenge", mỗi trận đấu có sự tham gia của hai đội đại diện hai phía đối lập: đồng tình và phản bác chủ đề đưa ra; kết quả trận đấu dựa trên luật WSDC.

Ông Marvin Long Đỗ có nhiều kinh nghiệm trong các cuộc thi tranh biện tại Việt Nam và quốc tế.

Với nhiều năm tham gia hàng loạt cuộc thi tranh biện thế giới, ông Long Đỗ cũng sẽ chia sẻ những bí quyết để đưa ra lập luận thuyết phục, hướng dẫn bố cục bài nói logic nhất, cách dẫn chứng thực tế. Trong quá trình thể hiện ý kiến, ông Long nhấn mạnh thí sinh cần chú ý ngôn ngữ cơ thể, sự lưu loát trong cách diễn tả thông tin, phối hợp nhịp nhàng cùng đồng đội.

Gửi video tham gia cuộc thi tại đây

Buổi trò chuyện đồng thời có sự góp mặt của đội Cacbon - Quán quân bảng Tiếng Việt mùa một và Debateophobia - Á quân bảng Tiếng Anh mùa một. Lắng nghe chia sẻ của từ hai đội chiến thắng, các thí sinh sẽ có thêm tự tin, kinh nghiệm vượt qua vòng loại để tiến gần hơn đến học bổng 10.000 USD. Các bạn cũng tiếp thêm động lực vượt qua thử thách với những bài học thú vị từ trại hè, nâng cao kỹ năng qua mỗi vòng nhờ sự đồng hành của các chuyên gia. Trên hết là cơ hội học tập tại Swinburne Việt Nam khi trở thành người thắng cuộc.

Cacbon gồm hai thành viên Thủy Tiên và Hà Hoàn Mỹ. Cả hai đều có nhiều thành tích trong các cuộc thi tranh biện toàn quốc, giám khảo khách mời giải đấu tranh biện học sinh. Debateophobia có bốn bạn: Minh Hằng, Nam Phương, Vân Anh, Anh Minh. Các thành viên cũng có nhiều giải thưởng về tranh biện.

Ông Đỗ Hoàng Long (Marvin Long Đỗ) là một trong những chuyên gia trong cộng đồng tranh biện tại Việt Nam. Từng tham gia nhiều giải đấu, ông nắm một số vai trò như: Chủ tọa Bán kết, Giám khảo Chung kết Giải Vô địch Tranh biện WSDC Liên Bang Nga 2019; Giám khảo Giải Vô địch Tranh biện toàn châu Âu bậc Đại học 2019; Top 23 Giải Vô địch Tranh biện Quốc tế Thượng Hải Mở rộng 2019.

"The Debate Challenge" mùa hai dành cho học sinh toàn quốc, độ tuổi 16-19 tuổi. Thí sinh sẽ trải qua ba vòng thi: Sơ loại (23/5-15/6); Trại hè tranh biện - Vòng đấu loại (11/7-7/8); Chung kết (22/8).

Giải thưởng gồm tiền mặt và học bổng tại Swinburne Việt Nam (học bổng cho mỗi thành viên đội). Cụ thể, giải nhất toàn quốc gồm 15 triệu đồng và học bổng 10.000 USD; nhì toàn quốc là 10 triệu đồng tiền mặt, học bổng 8.000 USD; giải ba sẽ nhận 5 triệu đồng tiền mặt, học bổng 6.000 USD.

Vòng sơ loại đang mở cổng đăng ký theo hình thức: lập nhóm 3-5 thành viên, quay video giới thiệu nhóm và lý do tham gia cuộc thi; bình luận chủ đề mà ban tổ chức đưa ra: "Ultimately, economic growth, development is more important than environment preservation, protection". Video hợp lệ có độ dài 5-8 phút. 16 đội của bảng Tiếng Việt và 16 đội của bảng Tiếng Anh có điểm số video cao nhất sẽ bước tiếp vào vòng Trại hè và Vòng đấu loại.

Minh Tú