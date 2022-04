Cách tạo thói quen đọc sách

Để tránh nhàm chán, một số người đọc nhiều thể loại sách cùng lúc và chọn quyển phù hợp với tâm trạng nhất để nghiền ngẫm.

Theo triết gia Hy Lạp Aristotle: "Chúng ta là những gì chúng ta làm lặp đi lặp lại. Do đó, sự xuất sắc đến từ thói quen, không chỉ là một hành động". Mỗi ngày Bill Gates đọc một quyển, Elon Musk đọc 10 tiếng trước khi ông trở thành CEO của Tesla.

Theo Guardian, muốn nâng cao việc đọc, con người cần đem sách vào từng ngóc ngách cuộc sống. Tác giả người Anh Gary Eberle cho biết đọc là nghi thức giúp ông tập trung hơn. Ông tưởng tượng mình ra khỏi dòng chảy đời sống nhộn nhịp và bước vào vùng tĩnh tâm. Eberle gợi ý mỗi người có thể tự tạo không gian đọc riêng bằng cách "nhâm nhi" cuốn sách tại một chiếc ghế cố định trong công viên. Thế là, hễ bước vào không gian đó, tâm trí trở nên tĩnh lặng, sẵn sàng dung nạp các kiến thức trên trang giấy.

Qua thời gian, nghi thức này tự nhiên "du nhập" vào cuộc sống, trở thành thói quen, khiến con người không còn nghĩ rằng mình bị ép đọc. Lúc đó, đọc là bản năng - tựa việc ăn uống. Nina Freudenberger - tác giả cuốn Bibliostyle: How We Live at Home with Books - cho rằng nếu muốn việc đọc trở thành phần tất yếu, gia đình nên trưng sách khắp nhà, trong tầm mắt các thành viên.