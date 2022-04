Hàng nghìn người dự ngày Sách Việt Nam

Không gian biển đảo Việt Nam với mô hình cột mốc đánh dấu chủ quyền lãnh thổ. Sự kiện kéo dài từ ngày 19 đến 24/4, do Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Cục Xuất bản, In và Phát hành, Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM thực hiện. Ông Nguyễn Nguyên - Cục trưởng Xuất bản, In và Phát hành - kỳ vọng sự kiện cổ vũ, động viên ngành xuất bản, tạo ra những bước chuyển mới về văn hóa đọc.