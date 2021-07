Cách nói về phim ảnh trong tiếng Anh

"Action" là phim hành động, "science fiction" là khoa học viễn tưởng. Để đánh giá phim, bạn có thể dùng "awful", "awesome" bên cạnh "bad", "good".

Thể loại phim

"Action": Phim hành động. Những phim này thường có nhiều cảnh đánh nhau, rượt đuổi và bạo lực. Chẳng hạn Indiana Jones, Lethal Weapon, Mission Impossible...

"Animated": Phim hoạt hình - thể loại được vẽ và dựng lại, sau đó lồng tiếng cho các nhân vật như Finding Nemo, Up...

"Comedy": Thể loại phim hài như The Hangover, Blazing Saddles, Annie Hall.

"Documentary": Phim tài liệu, được thực hiện để cung cấp thông tin về một vấn đề, sự kiện cụ thể. Loại phim này thường dùng các cuộc phỏng vấn, sự kiện và một số kỹ thuật báo chí khác. Ví dụ: Food, Inc, An Inconvenient Truth, 13th...

"Drama": Đây là từ chỉ một bộ phim có nhiều tình tiết, cao trào, chủ đề đa dạng. Chẳng hạn: Precious, Crash, Good Will Hunting...

"Historical": Phim lịch sử, thường là những phim nói về một sự kiện hoặc khoảng thời gian cụ thể, có thật trong lịch sử như: 12 Years a Slave, Titanic, Hurt Locker...

"Horror" hoặc "Thriller": Phim kinh dị. Thể loại này chứa những cảnh rùng rợn, máu me và bạo lực như: The Shining, The Silence of the Lambs, American Psycho, Seven...

"Romantic comedy": Phim hài lãng mạn (đôi khi được gọi là "rom-com") nói về chủ đề tình cảm, nhưng cài cắm nhiều tình tiết hài hước, nhẹ nhàng. Ví dụ: The Wedding Planner, How to Lose a Guy in 10 Days, Valentine’s Day...

"Science fiction": Phim khoa học viễn tưởng thường lấy bối cảnh trong lương lai khi con người đạt được những thành tựu khoa học không tưởng hoặc xuất hiện người ngoài hành tinh như: Star Trek, Interstellar, Star Wars...

Những từ để mô tả một bộ phim

Đôi khi, hai từ "good" (hay) và "bad" (dở) không đủ để đánh giá về cả bộ phim. Những từ sau đây có thể hữu ích cho bạn:

Một số từ cũng mang sắc thái tiêu cực như "bad": "awful" (kinh khủng), "terrible" (khủng khiếp), "boring" (nhàm chán), "predictable" (dễ đoán), "overrated" (được đánh giá quá cao)...

Một số từ có nghĩa tích cực như "good": "great" (tuyệt vời), "well done" (tốt), "awesome" (giải trí, đáng yêu), "informative" (nhiều thông tin)...

Ảnh: Wordpress

Câu hỏi và cách trả lời khi nói về một bộ phim

- "Have you seen any good movies lately?" (Bạn có xem bộ phim nào gần đây không?).

Với câu hỏi này, bạn có thể nói về bộ phim xem gần nhất hoặc một phim khác trong khoảng vài tuần trở lại đây. Dưới đây là một số cách bạn có thể trả lời:

"Yes, I just saw the new Leonardo DiCaprio film" (Có, tôi mới xem một bộ phim của Leonardo DiCaprio).

"No, I’ve been pretty busy with work. Have you?" (Không, tôi khá bận với công việc. Còn bạn?).

- Did you like it? (Bạn có thích nó không?).

Đây là dạng câu hỏi "Yes/No", do đó bạn nên bắt đầu câu trả lời bằng một trong hai từ này. Bên cạnh đó, vì câu hỏi ở thời quá khứ (việc xem phim đã xong rồi), nên bạn nhớ chia động từ khi trả lời.

"Yeah, I liked it" (Có, tôi thích nó).

"No, I didn’t like it very much" (Không, tôi không thích nó lắm).

- What did you think about the movie? (Bạn nghĩ gì về bộ phim?)

Đây là câu hỏi ý kiến nên bạn có thể bắt đầu trả lời bằng các cụm sau:

"I thought that..." (Tôi nghĩ là).

"I felt like..." (Tôi cảm thấy như).

"It was + tính từ ở mục 2" (Nó thật).

"In my opinion..." (Theo ý kiến của tôi).

- "What was it about?" (Bộ phim nói về chủ đề gì?)

Câu này hỏi về những gì đã xảy ra trong phim. Tuy nhiên, đừng tiết lộ kết thúc, đây là phép lịch sự để người khác có thể theo dõi phim mà không bị mất cảm xúc.

Bạn có thể trả lời câu hỏi này theo hai cách:

Mô tả diễn biến: "There is a girl who sees only the past through one eye and the future through the other. She can’t see the present moment. The movie shows her troubles" (Một cô gái nhìn thấy quá khứ bằng một con mắt và thấy tương lai bằng mắt còn lại. Cô ấy không thể nhìn thấy hiện tại. Bộ phim nói về rắc rối của của cô gái này).

Mô tả chủ đề: "The movie was about a girl who saw only the past through one eye and only the future through the other. But I actually think it was commenting on our society today and how we don’t take the time to be present in the moment" (Phim kể về một cô gái nhìn thấy quá khứ bằng một con mắt và thấy tương lai bằng mắt còn lại. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng nó thực ra đang nói về xã hội của chúng ta ngày nay và cách chúng ta không dành thời gian cho hiện tại).

- "What else would you recommend?" (Bạn muốn giới thiệu điều gì khác?)

Sau cùng, hãy đưa ra lời khuyên cho người hỏi. Có thể bạn cho rằng họ không phù hợp để xem thể loại phim này hoặc đưa ra vài chú ý nếu họ muốn xem bộ phim bạn vừa kể.

"Give "Castaway" a try" (Hãy thử "Castaway").

"I don’t know. If you don’t like war movies, you might not like "Hurt Locker". (Tôi không biết. Nếu bạn thích phim chiến tranh, có lẽ bạn không hợp "Hurt Locker").

Thanh Hằng (Theo FluentU)