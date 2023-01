Chả phượng - món tiến vua ngày Tết cung đình Huế

Cách tỉa đầu chim phượng: Bào vỏ cà rốt, cắt vát chéo dài hai bên cạnh từ nhỏ xuống to. Tạo hình chữ V trên chỗ đầu nhỏ rồi kéo dài tạo mỏ, đầu. Dùng dao tỉa hoa quả cắt lược hình cữ C để tạo phần cổ, trang trí mắt bằng hạt đỗ hoặc dính mắt trang trí chim. Ở phần thân trên cũng tạo hình chữ C. Bào mịn các góc cho mềm mại. Dùng dao xúc hình chữ V lên khắp phần thân để tạo lông vũ mềm mại.