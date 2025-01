Giả hạnh nhân - món ngon Tết xưa Hà Nội

Trong cuốn ''Sách nấu thức ăn'' do Nguyễn Văn Niệm biên soạn in tại nhà in Chân Phương 30 Phố Hàng Mành, Hà Nội năm 1932 đề cập món hạnh nhân xào còn có tiếng Tàu là ''Hày nhần cáy téng''. Cách làm như sau: Hạnh nhân ngâm nửa tiếng, đem bóc vỏ, để ráo nước, chao mỡ nóng già cho chín vàng đều. Thịt nạc gà thái hạt lựu ướp với chút gia vị. Chân tẩy gồm măng, mướp, hành tây, nấm hương, đậu Hà Lan cũng thái hạt lựu. Phi thơm hành mỡ xào thịt gà chín, cho các chân tẩy vào xào, nêm nếm gia vị cho vừa miệng, múc ra cho hạnh nhân, vài nhánh rau mùi, rắc hạt tiêu lên trên.