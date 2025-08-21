Cách đảo ngược gan nhiễm mỡ trong 90 ngày

Xem lại cách tiêu thụ đường, luôn chú trọng chất xơ, thêm thực phẩm giàu omega-3, hạn chế đồ chế biến... là những điều chỉnh hàng ngày giúp đảo ngược gan nhiễm mỡ trong 3 tháng.

Gan nhiễm mỡ ngày nay không còn chỉ gắn với rượu bia hay béo phì, mà ngày càng phổ biến ở cả những người không uống rượu, không ăn quá nhiều. Thủ phạm ẩn giấu nằm ở chế độ ăn hằng ngày - những thực phẩm khiến gan quá tải nhưng lại thiếu dưỡng chất cần thiết.

Nhưng gan nhiễm mỡ hoàn toàn có thể đảo ngược. Với những thay đổi đúng cách trong khẩu phần, gan bắt đầu tự phục hồi chỉ sau khoảng 90 ngày.

Dưới đây là 6 điều chỉnh nhỏ mỗi ngày có thể cải thiện sức khỏe lá gan trong ba tháng:

Xem lại cách tiêu thụ đường, ngay cả loại "lành mạnh"

Đường, đặc biệt là đường fructose, được tích trữ trực tiếp dưới dạng chất béo trong gan, ngay cả ở những người gầy. Nước ép đóng hộp, sữa chua có hương vị, thanh năng lượng và siro "lành mạnh" đều âm thầm tích tụ.

Cắt giảm nước ép trái cây, đồ ăn vặt chế biến sẵn, nước ngọt ăn kiêng và gia vị chứa đường ẩn có thể giảm đáng kể gánh nặng cho gan. Trái cây nguyên quả có chất xơ là một lựa chọn tốt hơn nhiều.

Hãy coi chất xơ là một thói quen hàng ngày

Chất xơ không chỉ hỗ trợ tiêu hóa mà còn cải thiện độ nhạy insulin, giảm viêm và giúp đào thải hormone dư thừa, tất cả đều rất quan trọng để đảo ngược tình trạng gan nhiễm mỡ.

Hạt lanh xay, hạt chia, đậu gà, đậu lăng và các loại rau họ cải như bông cải xanh không chỉ tốt cho đường ruột mà còn bảo vệ gan.

Cân bằng chất béo với omega-3

Không phải tất cả chất béo đều có hại. Omega-3 hoạt động như chất chống viêm, làm giảm sự tích tụ mỡ trong gan.

Cá béo, dầu hạt lanh và quả óc chó là nguồn bổ sung omega-3 lý tưởng. Đồng thời, hạn chế tiêu thụ quá nhiều omega-6 từ các loại dầu tinh luyện, chế biến sẵn sẽ giúp tăng hiệu quả bảo vệ gan.

Polyphenol tiềm ẩn trong thực vật

Polyphenol trong các loại thực phẩm như quả mọng, dầu ô liu nguyên chất, matcha, lựu và nghệ (với tiêu đen) giúp giảm stress oxy hóa bên trong gan và cải thiện tình trạng kháng insulin.

Các hợp chất thực vật này hoạt động như những loại thuốc tự nhiên, giúp gan giải độc hiệu quả hơn.

Tôn trọng đồng hồ sinh học của gan

Gan tự phục hồi tốt nhất khi không tiêu hóa thức ăn. Ăn vặt đêm khuya sẽ làm gián đoạn quá trình phục hồi này, dẫn đến tích trữ nhiều chất béo hơn.

Kết thúc bữa ăn ít nhất 2-3 giờ trước khi đi ngủ cho phép gan tập trung vào việc đốt cháy chất béo dự trữ thay vì xử lý calo.

Hạn chế thực phẩm siêu chế biến

Nhiều người tin rằng các loại thực phẩm đóng gói ít béo hay gắn mác "ăn kiêng" là an toàn. Thực tế, chúng thường chứa nhiều tinh bột tinh luyện, chất béo chuyển hóa và phụ gia, âm thầm gây hại cho gan.

Thay thế đồ ăn nhẹ đóng gói bằng thực phẩm nguyên cám, các loại hạt rang, đậu gà luộc hoặc trái cây tươi sẽ cung cấp dinh dưỡng thực sự cho gan thay vì hóa chất để lọc.

Mỹ Ý (Theo Times of India)