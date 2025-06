Cách Brad Pitt làm lại cuộc đời

Trước lời tố cáo của Angelina Joile, các con bỏ họ bố, Brad Pitt im lặng, sống chậm và tìm tình yêu bên bạn gái kém anh 29 tuổi.

Brad Pitt liên tục gây chú ý với gu ăn mặc trẻ trung khi xuất hiện cùng người yêu - nhà thiết kế trang sức Ines de Ramon, 33 tuổi. Hôm 16/6, khi tài tử ra mắt phim tại New York, Mỹ, nhiều khán giả khen anh phong độ ở tuổi 62, hạnh phúc nhờ có tình yêu mới.

Trang Us Weekly có bài viết về sự thay đổi của tài tử khi kết thúc chuyện tình với Jolie. Tháng 9/2016, minh tinh đệ đơn ly hôn, tố cáo Pitt "bạo hành" cô và con trai nuôi Maddox trên chuyến bay tư nhân. Cuối năm 2024, hai người đạt thỏa thuận ly hôn sau tám năm đấu tố.

Khi tin tức ly hôn và bạo lực gia đình nổ ra, hình ảnh của anh trước công chúng bị ảnh hưởng tiêu cực. Dù tháng 11/2016, FBI xác nhận Pitt vô tội, danh tiếng khi đó của anh vẫn bị lung lay. Năm 2017, anh đi cai nghiện rượu, tham gia nhiều buổi trị liệu để vực dậy bản thân.

Brad Pitt và bạn gái đi chơi cùng Bradley Cooper và Gigi Hadid Brad Pitt và bạn gái Ines de Ramon hẹn hò ở New York hôm 13/6. Video: Backgrid

Tại buổi công chiếu ở Mexico City hôm 9/6, khi được hỏi điều gì giúp anh có ngày hôm nay, anh trả lời: "Không quan trọng bạn phạm lỗi gì, chỉ cần biết rút ra bài học và bước tiếp. Nó sẽ dẫn bạn đến thành công tiếp theo. Khi đến tuổi của tôi, bạn sẽ nhận ra tầm quan trọng khi bên những người bạn biết, bạn yêu và họ cũng yêu bạn. Bạn bè, gia đình - chỉ có vậy. Từ đó, bạn có thể đạt được nhiều thứ. Đây là một công thức sống khá đơn giản".

Us Weekly cho rằng "thế giới vẫn đứng về phía Brad Pitt" dù ồn ào bủa vây. Theo chuyên gia truyền thông Mark Borkowski, vẻ ngoài như "thần Hy Lạp" là yếu tố giúp Brad Pitt không bị khán giả bỏ rơi khi vướng thị phi. Ngoài ra, Borkowski cho rằng công chúng tha thứ bởi Pitt không bao giờ tỏ ra tự cao. Năm 2017, diễn viên có cuộc phỏng vấn đầu tiên kể từ lúc ly hôn. Trong đó, anh nhìn nhận khuyết điểm và thất bại của mình, học cách thay đổi.

Mặt khác, Brad Pitt luôn kín tiếng, chỉ phản hồi các cáo buộc của vợ cũ thông qua luật sư. Chuyên gia truyền thông Evan Nierman nhận xét trong khi nhiều người nổi tiếng đua nhau kể nỗi đau trên Instagram hay podcast, Brad Pitt khôn ngoan khi chọn im lặng. "Sự im lặng mang đến cho anh quyền kiểm soát. Thay vì xuất hiện trên các báo, anh để mọi thứ tự lắng xuống trong lúc anh tập trung làm việc", Nierman nói thêm.

Brad Pitt và bạn gái tại buổi công chiếu phim "F1" tại New York hồi đầu tuần. Ảnh: Film Magic

Nierman bổ sung rằng Brad Pitt "thành thạo trong nghệ thuật hiện diện mà không lộ diện". Ông giải thích: "Bằng cách giữ đời tư khỏi mạng xã hội và tránh xa công chúng, anh ấy mang đến sự bí ẩn giữa thời đại ai cũng phơi bày quá nhiều. Càng ít theo đuổi sự chú ý, anh ấy càng trở nên thu hút. Pitt biết cách mọi người nhìn mình. Anh ấy ở trên đỉnh cao Hollywood đủ lâu để hiểu luật chơi".

Một số nguồn tin cho biết Brad Pitt chuộng lối sống lặng lẽ nhiều năm qua, thường điêu khắc và nghe nhạc lúc rảnh. Anh sống chậm rãi hơn trước, chỉ thân thiết với những người bạn lâu năm. Cũng trên GQ, Brad Pitt bàn về sự nổi tiếng, cho rằng rất mất thời gian nếu luôn để ý lời bàn tán về đời tư. "Tôi gần như cảm nhận cuộc sống của mình khá kín đáo. Tôi cảm thấy ấm áp và an toàn với bạn bè, những người tôi yêu, gia đình và việc hiểu rõ bản thân là ai", anh nói.

Trailer 'F1' Trailer "F1". Video: Warner Bros.

Chuyện tình với Ines de Ramon cũng mang cho tài tử sự bình yên và ổn định. Cô được cho là người hiểu chuyện, đồng điệu với Brad Pitt. Cả hai vướng tin hẹn hò năm 2022, lần đầu xuất hiện công khai tại giải đua xe British Grand Prix năm 2024. Cũng trong GQ, anh khẳng định không có tính toán khi cùng bạn gái dự sự kiện này. Theo anh, cuộc sống tiến triển, mối quan hệ cũng tiến triển theo.

Năm 2024, tờ Slate có bài viết Vì sao chúng ta không thể từ bỏ Brad Pitt?. Theo tác giả, Brad Pitt vẫn còn giữ sức hút sau khi vướng nhiều bê bối, bao gồm tin đồn ngoại tình với Jolie trong cuộc hôn nhân với Jennifer Aniston năm 2005. Dù vậy, anh còn nhiều người hâm mộ, bạn diễn ủng hộ. Nguồn tin cho biết một số đồng nghiệp nói thích làm việc với anh.

Công việc trở thành động lực giúp Brad Pitt trụ vững. Từ năm 2017, anh liên tục góp mặt trong nhiều dự án và gây tiếng vang. Năm 2020, Pitt thắng tượng vàng Oscar đầu tiên với hạng mục Nam phụ xuất sắc nhờ màn thể hiện trong Once Upon a Time... in Hollywood. Những năm sau, anh luôn có tác phẩm ra mắt dù ở vai trò diễn viên hay nhà sản xuất.

Bộ phim mới của Brad Pitt là F1 - do anh đóng chính - sẽ ra rạp vào ngày 27/6. Anh vào vai tay đua đã giải nghệ Sonny Hayes, tự lái xe đua với tốc độ 290 km/h. Trò chuyện với GQ hôm 28/5, anh nói dự án "thổi luồng sinh khí mới vào anh một lần nữa". Hiện tài tử ấp ủ nhiều tác phẩm mới như phần tiếp theo của Once Upon a Time... in Hollywood, loạt phim tài liệu về bộ môn đua môtô cùng Channing Tatum.

Chân dung tài tử Brad Pitt. Ảnh: WireImage

Dù cuộc sống Brad Pitt khởi sắc, anh còn đối mặt các mối lo khác. Hiện các con chung của anh và Jolie có động thái "quay lưng" với bố. Tháng 5/2024, Shiloh - con gái ruột của cặp sao - nộp đơn xin bỏ họ bố, được tòa chấp thuận.

Những người con khác gồm Vivienne, 17 tuổi, Zahara, 20 tuổi, đều dùng họ Jolie trong một số hoạt động cá nhân. Năm 2020, con trai nuôi gốc Việt - Pax Thiên, 21 tuổi - bị phát hiện từng gọi tài tử là "người tồi tệ". Maddox, 24 tuổi, tránh nói về việc làm lành với bố trong cuộc phỏng vấn năm 2019. Con trai út Knox, 17 tuổi, là người duy nhất chưa bày tỏ lập trường.

Brad Pitt và Angelina Jolie còn vướng vụ tranh chấp liên quan vườn nho Château Miraval ở Pháp - nơi tổ chức đám cưới của họ năm 2014. Năm 2022, Pitt kiện vợ cũ âm thầm bán 50% cổ phần điền trang cho tỷ phú Nga Yuri Shefler. Năm 2024, hai bên tố người cũ dùng hợp đồng bảo mật để che giấu sai phạm trong và sau hôn nhân. Phiên tòa dự kiến diễn ra vào năm 2026.

Phương Thảo (theo US Weekly)