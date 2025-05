Brad Pitt lần đầu nói về việc ly hôn Angelina Jolie

Tài tử Brad Pitt cho rằng chuyện hoàn tất ly hôn "không phải vấn đề lớn" sau gần chín năm kiện tụng với vợ cũ Angelina Jolie.

Trên tạp chí GQ ngày 28/5, Brad Pitt có cuộc phỏng vấn về bộ phim sắp ra mắt - F1 - và đời sống cá nhân. Trong một phần, Pitt được hỏi liệu có cảm thấy "nhẹ nhõm" khi anh và vợ cũ đạt thỏa thuận hồi cuối năm 2024. Tài tử gạt bỏ câu hỏi, cho biết đó không phải chuyện to tát. "Với tôi, việc này chỉ là bước cuối cùng được giải quyết về mặt pháp lý", diễn viên nói thêm.

Bên cạnh đó, Brad Pitt bàn về sự nổi tiếng, cho rằng chuyện đời tư luôn bị đưa lên các trang báo suốt 30 năm qua. Theo diễn viên, việc được nhiều người chú ý là điều phiền phức mà anh phải đối mặt với nhiều mức độ khác nhau, dù đang làm việc bản thân muốn. "Vấn đề này như một thứ cứ dai dẳng và tốn thời gian nếu chúng ta để nó ảnh hưởng đến mình. Tôi cũng không chắc. Tôi hầu như cảm nhận cuộc sống của mình khá kín đáo. Tôi cảm thấy ấm áp và an toàn với bạn bè, những người tôi yêu, gia đình và việc hiểu rõ bản thân là ai".

Brad Pitt và Angelina Jolie thời còn bên nhau, cùng dự sự kiện năm 2014. Ảnh: AP

Lần đầu tiên Brad Pitt lên tiếng nói về vụ kiện tụng với vợ cũ. Truyền thông quốc tế cho biết cả hai khép lại cuộc chiến ly hôn vào ngày 30/12/2024. Trò chuyện với People khi ấy, ông James Simon - luật sư của Angelina Jolie - cho biết: "Angelina và các con từ bỏ tất cả tài sản chung với Brad Pitt vì muốn tìm thấy bình yên và chữa lành cho gia đình. Đây chỉ là một phần của quá trình bắt đầu từ tám năm trước. Cô ấy kiệt sức rồi nhưng lại nhẹ nhõm vì cuối cùng chuyện này cũng kết thúc".

Cũng thời điểm đó, đại diện của Brad Pitt từ chối xác nhận hoặc bình luận về việc hoàn tất thủ tục. Nhưng đến tháng 3, nguồn tin thân Pitt tiết lộ với People rằng tài tử "vui khi cuộc ly hôn kết thúc", cũng như tình cảm của anh và bạn gái kém anh khoảng 30 tuổi - nhà thiết kế trang sức Ines de Ramon - "đang trong giai đoạn tốt đẹp". Cả hai vướng tin hẹn hò từ năm 2022.

Brad Pitt và bạn gái tại Liên hoan phim Venice năm 2024. Ảnh: WireImage

Angelina Jolie, 50 tuổi và Brad Pitt, 62 tuổi, gặp nhau lần đầu trên phim trường Ông bà Smith (2005), khi đó, tài tử đang trong cuộc hôn nhân với Jennifer Aniston. Sau khi dự án kết thúc, cả hai công khai yêu nhau, kết hôn vào năm 2014. Cặp sao có sáu con gồm ba con nuôi là Maddox, 25 tuổi, Pax Thiên, 22 tuổi, Zahara, 20 tuổi, và ba con chung - Shiloh, 19 tuổi, cặp sinh đôi Knox - Vivienne, 17 tuổi.

Tháng 9/2016, Angelina Jolie nộp đơn ly hôn với lý do vợ chồng có mâu thuẫn không thể hòa giải. Cô tố Brad Pitt có hành vi ngược đãi mình và các con trên chuyến bay riêng vài ngày trước đó. Sau các cuộc điều tra, FBI kết luận Pitt không có bất kỳ hành động bạo hành nào. Jolie ban đầu không hài lòng kết quả, tiếp tục kiện chống FBI cuối năm 2022. Tháng 9/2024, minh tinh đã nộp đơn xin dừng kiện. Ngoài vụ bạo lực gia đình, cả hai tranh chấp cổ phần tài sản ở Pháp và vấn đề hợp đồng bảo mật (NDA). Hiện năm người con chọn đứng về phía mẹ, có động thái bỏ họ bố. Riêng Knox chưa bày tỏ lập trường.

Brad Pitt sinh năm 1963, nằm trong nhóm tài tử hàng đầu Hollywood ba thập niên qua. Theo The Numbers, các phim anh đóng vai chính kiếm khoảng 5 tỷ USD tại phòng vé. Ngôi sao đoạt nhiều giải uy tín như Oscar, Quả Cầu Vàng, BAFTAs. Dự án mới nhất của anh - F1 - dự kiến ra mắt trong nước ngày 27/6.

Angelina Jolie sinh năm 1975 trong một gia đình nghệ thuật ở Mỹ. Cô xuất hiện trên màn ảnh lần đầu cùng cha, diễn viên Jon Voight, trong phim Lookin' to Get Out (1982) và bắt đầu tham gia diễn xuất vào năm 1993 với Cyborg. Diễn viên từng đoạt ba giải Quả Cầu Vàng và một tượng vàng Oscar.

Trailer "Mr. & Mrs. Smith" (2015). Video: Rotten Tomatoes Classic Trailers Trailer phim "Mr. & Mrs.Smith" (2005) có sự tham gia của Angelina Jolie và Brad Pitt. Video: YouTube Rotten Tomatoes Classic

Phương Thảo (theo GQ, People)