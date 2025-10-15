Các tổ chức, cá nhân hướng tới danh hiệu 'Vì cộng đồng'

Hoa Sen Group, Sài Gòn Xanh vào đề cử "Tổ chức vì cộng đồng" tại Vietnam iContent Awards 2025, còn giải dành cho cá nhân có H'Hen Niê, Hòa Minzy, Phong Bụi.

Ban tổ chức Vietnam iContent Awards 2025 mở cổng bình chọn từ ngày 3/10, trong đó, hạng mục "Vì cộng đồng" được hàng chục nghìn độc giả quan tâm. Không chỉ nhận phản hồi tích cực trên chuyên trang chính thức, các ứng viên còn được nhắc tên dày đặc ở các nền tảng, mạng xã hội như TikTok, Facebook, Instagram hay YouTube.

Tổ chức vì cộng đồng

Như năm trước, ban tổ chức tôn vinh những tổ chức vì cộng đồng, với các hoạt động lan tỏa giá trị nhân văn, những câu chuyện chạm đến trái tim và góp phần xây dựng giá trị bền vững cho xã hội.

Hoa Sen Group là ứng viên sáng giá cho giải "Tổ chức vì cộng đồng", tạo dấu ấn khi đồng hành loạt chương trình như Vượt lên chính mình, Trái tim nhân ái, Lục lạc vàng, Tỏa sáng nghị lực Việt, Tôn Hoa Sen - Cùng em đi học, Giải bóng đá Futsal cho trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, Cặp lá yêu thương, Hát cho ngày mai, Dalat Best Dance Crew, Mái ấm gia đình Việt...



Trong đó, Mái ấm gia đình Việt ra đời tháng 10/2022, tiếp nối chuyến xe thiện nguyện do tập đoàn tổ chức thường niên suốt 10 năm, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, nuôi dưỡng ý chí vươn lên nghịch cảnh, khát khao học tập và phát triển. Sau chương trình, êkíp lẫn nhà tài trợ Hoa Sen tiếp tục theo sát, đồng hành các em qua nhiều hoạt động thiết thực gồm: sửa nhà cửa, lợp tôn, xây nhà vệ sinh, giúp trẻ ổn định cuộc sống, vững vàng bước đến tương lai.

Ứng viên nổi bật khác là Sài Gòn Xanh do Nguyễn Lương Ngọc khởi xướng từ năm 2022, kỳ vọng biến những dòng kênh ô nhiễm thành biểu tượng của tinh thần sống xanh và hành động bền vững.

Dù mưa hay nắng, đều đặn mỗi tuần hai lần, nhóm bạn trẻ có mặt tại những dòng kênh ô nhiễm để dọn dẹp, trả lại sự trong lành cho thành phố. Sau gần 5 năm, dự án tổ chức hơn 300 chiến dịch dọn rác, thu hút hơn 20.000 tình nguyện viên và thu gom trên 3.000 tấn rác thải, góp phần cải thiện chất lượng môi trường đô thị.



Năm 2023, Sài Gòn Xanh đại diện Việt Nam tham gia Ngày dọn rác thế giới, vươn lên vị trí thứ hai toàn cầu với hơn 3 tỷ lượt xem trên các nền tảng quốc tế. Thành tích này là niềm tự hào của nhóm sáng lập, đồng thời khẳng định sức mạnh và trách nhiệm của thanh niên Việt Nam trước các thách thức môi trường. Nhiều cộng đồng tại Tiền Giang, Vũng Tàu, Bình Dương nhân rộng mô hình, thậm chí các quốc gia Đông Nam Á như Philippines, Indonesia cũng mong muốn hợp tác với tổ chức này.

6 ứng viên của giải "Tổ chức vì cộng đồng" và lượt bình chọn tính đến ngày 15/10. Ảnh chụp màn hình

Độc giả cũng đánh giá cao dự án Trạm Phóng Tương Lai do VNO khởi xướng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và điều kiện học tập cho trẻ em tại các vùng khó khăn. Mỗi mùa êkíp đến một điểm trường mới, lần lượt xây phòng học, nhà vệ sinh, sân chơi, cải tạo lớp học hoặc tổ chức trại hè.



Tính đến tháng 9/2025, Trạm Phóng Tương Lai đã xây, sửa được 4 điểm trường (tiểu học Lê Văn Tám, Đăk Lăk; Tiểu học 3 Khánh Hải, Cà Mau; Trà Leng 1, Đà Nẵng; mầm non Bon Jun Juh, Lâm Đồng), hiện triển khai điểm trường thứ 5 (tiểu học Liêng Srônh, Lâm Đồng).

Ba ứng viên còn lại của giải "Tổ chức vì cộng đồng" là nhóm bạn trẻ phục dựng ảnh Skyline, Nuôi em và Hành trình ước mơ. Các dự án không chỉ mang đến những phút giây lắng đọng mà còn khẳng định ý nghĩa xã hội sâu sắc, gieo thêm niềm tin và hy vọng để những hoàn cảnh bất hạnh có cơ hội viết tiếp ước mơ.

Cá nhân vì cộng đồng

Giải này ghi nhận những cá nhân giàu nhiệt huyết, bản lĩnh, luôn tiên phong trong hành động để sẻ chia và kiến tạo. Trong 9 gương mặt nổi bật được đề cử, Phong Bụi (Lê Phong) có lượng fan đông đảo, vận hành kênh YouTube có 1,77 triệu lượt theo dõi. Thay vì chạy theo xu hướng giật gân, anh chọn cách trở thành cầu nối, giúp những mảnh đời khó khăn được sẻ chia, hỗ trợ kịp thời.

Trong từng thước phim, Phong Bụi khắc họa câu chuyện đời thường nhưng đậm tình người: người xây nhà trọ cưu mang bệnh nhân, cụ già lưu giữ hàng nghìn tượng thờ cũ hay những phận người cơ nhỡ. Sự chân thành, cách tiếp cận gần gũi biến kênh thành điểm hẹn của lòng nhân ái.

Trước khi làm YouTuber, Phong từng nhiều năm làm báo, nhờ đó rèn giũa tinh thần dấn thân, đồng thời nhắc anh luôn đặt sự tử tế và an toàn con người lên hàng đầu. Những trải nghiệm đó tiếp tục được anh gửi gắm qua các video, lan tỏa thông điệp yêu thương. Không chỉ đứng sau ống kính, Phong Bụi còn trực tiếp đồng hành nhân vật, sát cánh để kêu gọi giúp đỡ đúng người, đúng hoàn cảnh.

Phong Bụi - chủ nhân kênh YouTube cùng tên có 1,77 triệu lượt theo dõi. Ảnh: NVCC

Gương mặt gây "sốt" khác tranh giải "Cá nhân vì cộng đồng" là ông Lê Văn Bính, nguyên Chủ tịch huyện Phú Xuyên (Hà Nội) - được xem là người góp phần làm thay đổi diện mạo của một huyện nghèo nhờ mạnh dạn áp dụng công nghệ số. Năm 2023, ông khởi xướng mô hình "Phú Xuyên số", mục tiêu biến mỗi mái nhà thành một gian hàng trực tuyến, đưa sản phẩm làng nghề đến gần người tiêu dùng trong nước lẫn quốc tế.

Không chỉ đề ra chủ trương, ông trực tiếp tham gia cùng bà con: tự tay làm mẫu các buổi livestream, hướng dẫn cách quay video, viết nội dung quảng bá, trả lời khách hàng, thậm chí thức đến khuya hỗ trợ khi người dân gặp khó khăn. Song song đó, huyện cũng được trang bị thiết bị livestream cho từng xã và phối hợp các trường đại học để đưa sinh viên về hỗ trợ truyền thông, giúp người dân tiếp cận công nghệ dễ dàng hơn.



Nhờ nỗ lực trên, doanh thu toàn huyện tăng trưởng ấn tượng: từ 147 tỷ đồng năm 2023 lên hơn 1.000 tỷ đồng năm 2024 và sáu tháng đầu năm nay đạt gần 5.000 tỷ đồng. Bên cạnh thúc đẩy thương mại điện tử, ông Bính còn chú trọng phát triển chính quyền số, xã hội số, khuyến khích người dân thanh toán điện, nhận trợ cấp và lương hưu qua tài khoản ngân hàng, đồng thời thu hút các doanh nghiệp công nghệ cao đầu tư vào khu công nghiệp.

Hiện ông chuyển công tác về xã Phượng Dực với cương vị Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, nhưng vẫn tiếp tục duy trì các kênh truyền thông của huyện và đồng hành người dân trong hành trình xây dựng kinh tế số.

Tương tự, thầy Thích Khải Tuấn là chủ kênh Ẩm thực Phật giáo trên TikTok, thu hút hơn 2,5 triệu lượt theo dõi và gần 50 triệu lượt thích. Qua thước phim mộc mạc về món ăn chay và lời chia sẻ nhẹ nhàng, thầy biến bữa cơm thanh đạm thành trải nghiệm thiền vị, giúp giới trẻ tìm thấy sự an yên giữa cuộc sống bộn bề.



Thầy gắn kết chặt chẽ hoạt động sáng tạo nội dung với đời sống tu tập tại Thiền viện Trúc Lâm Phú Yên. Thiền viện được xây dựng trên diện tích 34 ha, đã hoàn thành giai đoạn một với chánh điện, lầu chuông, lầu trống, cổng tam quan..., dần trở thành không gian tâm linh quan trọng của địa phương.

Khán giả cũng liên tục bình chọn cho các cá nhân gắn liền với hoạt động cộng đồng như H'Hen Niê, Hòa Minzy, Tina Thảo Thi, Vẽ hạnh phúc, Vĩnh Thích Ăn Ngon, Hannah Olala.

Giao diện bình chọn 9 ứng viên giải "Cá nhân vì cộng đồng" vào ngày 15/10. Ảnh chụp màn hình

Cổng bình chọn mở đến ngày 24/10. Kết quả vòng bình chọn Vietnam iContent Awards 2025 dành cho nhà sáng tạo, sản phẩm số, cá nhân/tổ chức vì cộng đồng sẽ dựa trên 50% điểm từ độc giả và 50% điểm đánh giá của hội đồng giám khảo.

Các đề cử đảm bảo tiêu chí được đăng tải trên website chương trình. Lưu ý, độc giả cần có tài khoản MyVnE để tham gia bỏ phiếu. Một tài khoản được bình chọn tối đa một lần cho mỗi hạng mục giải thưởng.

Vietnam iContent 2025 do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Văn hóa, Thể thao - Du lịch cùng VnExpress phối hợp tổ chức. Với chủ đề Rạng rỡ Việt Nam (Vietnam shines), sự kiện vinh danh những gương mặt, dự án và sản phẩm sáng tạo xuất sắc, đồng thời tạo diễn đàn để cơ quan quản lý, đa nền tảng mạng xã hội, các đơn vị, cá nhân cùng chia sẻ thông tin, thảo luận xu hướng và định hướng phát triển. Gala trao giải dự kiến diễn ra ngày 29/11 tại TP HCM.

Đông Vệ