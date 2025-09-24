Cá nhân vì cộng đồng

Phong Bụi, tên thật là Lê Phong, được biết đến với kênh YouTube mang màu sắc nhân văn, thu hút hàng trăm nghìn lượt theo dõi. Thay vì chạy theo xu hướng giật gân, anh chọn cách trở thành cầu nối, giúp những mảnh đời khó khăn được sẻ chia và nhận về sự hỗ trợ kịp thời.

Trong từng thước phim, Phong Bụi khắc họa câu chuyện đời thường nhưng đậm tình người: người xây nhà trọ cưu mang bệnh nhân, cụ già lưu giữ hàng nghìn tượng thờ cũ, hay những phận người cơ nhỡ. Sự chân thành và cách tiếp cận gần gũi đã biến kênh thành điểm hẹn của lòng nhân ái.

Trước khi làm YouTuber, anh từng nhiều năm gắn bó với nghề báo. Công việc ấy rèn luyện tinh thần dấn thân, đồng thời nhắc anh luôn đặt sự tử tế và an toàn con người lên hàng đầu. Những trải nghiệm đó tiếp tục được anh gửi gắm trong các video, lan tỏa thông điệp yêu thương.

Không chỉ đứng sau ống kính, Phong Bụi còn trực tiếp đồng hành cùng nhân vật, sát cánh để kêu gọi đúng người, đúng hoàn cảnh.