Cá nhân vì cộng đồng

Hồ Khắc Vĩnh, chủ kênh Vĩnh Thích Ăn Ngon, là gương mặt nổi bật trong mảng nội dung ẩm thực. Thay vì theo lối quen thuộc, anh chọn khai thác những quán nhỏ ít người biết qua series "Khởi nghiệp niềm tin". Với lối dẫn duyên dáng và sự chân thành, Vĩnh vừa giúp các hàng quán cải thiện kinh doanh, vừa mang đến năng lượng tích cực cho người xem, từ đó nhận được nhiều sự ủng hộ của cộng đồng.

Không dừng lại ở ẩm thực, Vĩnh ghi dấu bằng các dự án cộng đồng. Từ chương trình Sài Gòn Ăn Sáng Chưa!? đến hoạt động thiện nguyện như "Cấp nước cho 3 tỉnh miền Tây", "Mang điện về Bản", "Giải cứu cam Vĩnh Long", anh đều để lại câu chuyện chạm tới trái tim.

Bằng sự bền bỉ và trách nhiệm, Hồ Khắc Vĩnh dần khẳng định vị thế của một nhà sáng tạo nội dung không chỉ có tâm với nghề mà còn kiên trì lan tỏa những giá trị xã hội tích cực và bền vững.