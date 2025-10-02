Cá nhân vì cộng đồng

Hannah Olala tên thật là Hannah Nguyễn, sinh năm 1984 tại Buôn Ma Thuột. Cô định cư Mỹ từ nhỏ, tốt nghiệp ngành Kinh tế tại Đại học City University of New York. Cô đam mê ngành làm đẹp, thời gian ở giảng đường có kinh nghiệm làm việc ở nhiều beauty-salon.

Năm 2011, cô về nước, theo đuổi lĩnh vực làm đẹp, trở thành một trong những chuyên gia có sức ảnh hưởng trong ngành. Cô tiên phong tạo ra các chương trình tiếp thị liên kết (affiliate), kêu gọi nhãn hàng triển khai loạt deals hời cho khách hàng trên trang Fanpage Hannaholala. Sau này, chuỗi affiliate dần phổ biến trên đa nền tảng, sàn thương mại điện tử.

Không đơn thuần là nhà sáng tạo nội dung, Hannah Olala còn là CEO hệ sinh thái MCN Olala. Người đẹp thường chia sẻ nội dung chuyên sâu, dựa trên kiến thức chuyên môn ngành làm đẹp và kinh nghiệm cá nhân, tạo dựng uy tín vững chắc với đối tác lẫn cộng đồng.