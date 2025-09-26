Tổ chức vì cộng đồng

Nhóm các bạn trẻ phục dựng ảnh Skyline được thành lập vào tháng 4/2021 với 8 thành viên. Sau 4 năm hoạt động, nhóm đã có 20 thành viên đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước, có chung niềm đam mê với nhiếp ảnh và phục chế ảnh.

Trong suốt 4 năm hoạt động, nhóm đã sử dụng công nghệ cùng sự sáng tạo phục dựng hơn 8.000 tấm ảnh bị mờ nhòe qua thời gian, trong đó phần lớn là ảnh liệt sĩ. Họ đã phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đài truyền hình Quốc phòng Việt Nam, đài truyền hình Việt Nam và nhiều tổ chức chính trị xã hội trong nước, tổ chức được hơn 50 buổi tri ân, trao ảnh phục dựng và hơn 8.000 quà cho các gia đình liệt sĩ, mẹ Việt Nam Anh hùng.

Tập thể nhóm và nhiều thành viên của nhóm đã được vinh danh, tuyên dương ở nhiều giải thưởng lớn như:

- Bằng khen của BCH Tỉnh đoàn Hải Dương; BCH Tỉnh đoàn Hà Tĩnh; BCH Đoàn tỉnh Quảng Ninh; BCH Tỉnh đoàn Phú Yên vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động tình nguyện năm 2024, 2025.

- Trưởng nhóm Phùng Quang Trung đạt top 10 cá nhân được đạt giải thưởng tình nguyện quốc gia năm 2024, top 10 giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc giai đoạn 2023-2025.

- Phó trưởng nhóm Lê Văn Phúc đạt top 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu thủ đô năm 2025.

- Thành viên nhóm Nguyễn Việt Anh là Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc giai đoạn 2023-2025.

- Thành viên nhóm Nguyễn Quốc Anh là Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2023-2025.

Lượng tương tác, theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội của các thành viên nhóm rất lớn. Với sức ảnh hưởng của mình, nhóm thường đăng tải các thông tin, video tích cực nhằm lan tỏa những giá trị nhân văn, khơi dậy tinh thần sống đẹp, sống có ích trong cộng đồng. Các sản phẩm truyền thông của nhóm không chỉ thu hút hàng triệu đến chục triệu lượt xem, chia sẻ mà còn góp phần định hướng lối sống lành mạnh, tạo động lực cho giới trẻ cùng hành động vì những mục tiêu tốt đẹp.