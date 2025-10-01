Cá nhân vì cộng đồng

Hòa Minzy tên thật Nguyễn Thị Hòa, là gương mặt quen thuộc trên các sân khấu âm nhạc, đồng thời được fan yêu mến qua các dự án cộng đồng, đậm giá trị nhân văn.



Suốt sự nghiệp, Hòa Minzy nỗ lực tìm tòi để kết hợp nghệ thuật với văn hóa, lịch sử. Đầu năm, cô phát hành Bắc Bling - hòa trộn chất liệu dân ca Kinh Bắc với âm nhạc hiện đại, góp phần lan tỏa bản sắc Bắc Ninh đến đông đảo công chúng, nhất là thế hệ trẻ.



Hồi tháng 8, ca sĩ ra mắt Nỗi đau giữa hòa bình, tri ân những Mẹ Việt Nam anh hùng, gợi nhắc về sự hy sinh và giá trị của hòa bình hôm nay. Sản phẩm thu hút sự đồng cảm từ khán giả, trở thành dấu ấn ý nghĩa trong hoạt động nghệ thuật của cô.