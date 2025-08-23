Các thủ khoa thi tốt nghiệp chọn đại học nào?

Ba trong 11 thủ khoa chọn Đại học Bách khoa Hà Nội, hai em nhập học Ngoại thương, còn lại chọn theo các trường Y, Dược, Sư phạm...

Năm nay, cả nước có 11 thủ khoa tính theo điểm thi tốt nghiệp ở các khối xét tuyển truyền thống, gồm A00 (Toán, Lý, Hóa), B00 (Toán, Hóa, Sinh), A01 (Toán, Lý, Anh), C00 (Văn, Sử, Địa) và D01 (Toán, Văn, Anh).

Đến tối 22/8, hầu hết đại học đã công bố điểm chuẩn. Các thủ khoa gần như chắc chắn trúng tuyển nguyện vọng 1, nếu hoàn thành thủ tục nhập học.

Duy Phong, Quang Minh, hai nam sinh với điểm tuyệt đối 30 của khối A00, và Việt Hưng, thủ khoa kép D01 và A01, cùng chọn Đại học Bách khoa Hà Nội. Phong đăng ký ngành Kỹ thuật điều khiển - Tự động hóa, Minh học Khoa học máy tính, Hưng theo đuổi Trí tuệ nhân tạo.

Trong bốn thủ khoa A00 còn lại, Hiền Mai và Diệu Linh cùng vào ngành Kinh tế đối ngoại, trường Đại học Ngoại thương. Hữu Thịnh chọn ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử - Viễn thông, trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Còn Thái An thích ngành Dược học, trường Đại học Dược Hà Nội.

Là thủ khoa khối B00, Trần Đức Tài chọn theo học Y khoa, trường Đại học Y Dược TP HCM. Còn Yến Nhi, thủ khoa khối C00, đăng ký nguyện vọng 1 vào ngành Sư phạm Ngữ văn, trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Thủ khoa Trường Tổ hợp Tổng điểm Nguyện vọng 1 Nguyễn Duy Phong THPT Chương Mỹ A,

Hà Nội A00 30 Ngành Kỹ thuật điều khiển - Tự động hóa, Đại học Bách khoa Hà Nội Nguyễn Lê Hiền Mai THPT chuyên Hùng Vương,

Phú Thọ A00 30 Ngành Kinh tế đối ngoại, trường Đại học Ngoại thương Nguyễn Quang Minh THPT chuyên Bắc Ninh,

Bắc Ninh A00 30 Ngành Khoa học máy tính, Đại học Bách khoa Hà Nội Nguyễn Diệu Linh THPT Nguyễn Trãi,

Hưng Yên (Thái Bình cũ) A00 30 Ngành Kinh tế đối ngoại, trường Đại học Ngoại thương Trần Hữu Thịnh THPT Hưng Nhân,

Hưng Yên (Thái Bình cũ) A00 30 Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử - Viễn thông, trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Thái An THPT Kim Sơn A,

Ninh Bình A00 30 Ngành Dược học, trường Đại học Dược Hà Nội Trần Đức Tài THCS-THPT Nguyễn Khuyến,

TP HCM B00 30 Ngành Y khoa, trường Đại học Y dược TP HCM Nguyễn Việt Hưng THPT chuyên Chu Văn An,

Hà Nội A01 29,75 Ngành Trí tuệ nhân tạo, Đại học Bách khoa Hà Nội D01 29 Nguyễn Trần Yến Nhi THPT Cửa Lò,

Nghệ An C00 29,75 Ngành Sư phạm Văn, trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm nay, trong 1,16 triệu thí sinh thi tốt nghiệp THPT, gần 850.000 em đăng ký xét tuyển đại học, với khoảng 7,6 triệu nguyện vọng. Trung bình, một em đặt gần 9 nguyện vọng, trong khi các năm trước chỉ 4-5.

Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ trước 17h ngày 30/8. Nếu bỏ qua bước này và không có lý do chính đáng, kết quả sẽ bị hủy. Ngoài ra, các đại học thường có kế hoạch nhập học riêng, đăng tải trên website, fanpage chính thức hoặc gửi qua email, giấy báo... Thí sinh cần lưu ý để hoàn thiện.

Từ 1/9 đến tháng 12, các trường chưa đủ chỉ tiêu có thể tuyển bổ sung. Nhóm thuộc diện này nếu không trúng tuyển hoặc không xác nhận nhập học trường nào.

Từ trái qua: Hiền Mai (thủ khoa khối A00), Việt Hưng (thủ khoa D01 và A01), Duy Phong (thủ khoa A00). Ảnh: Nhân vật cung cấp

Thanh Hằng