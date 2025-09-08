Các thói quen kỳ quặc của võ sĩ quyền Anh

Mike Tyson chuẩn bị cho các trận đấu một cách bất thường, bằng cách khóc. "Tôi luôn khóc trước mỗi trận đấu. Đó là con người tôi", cựu tay đấm người Mỹ từng tiết lộ với Essentially Sports. "Tôi đang chuẩn bị biến thành một người mà tôi không thích. Cảm giác ghen tị, tội lỗi… tất cả mọi thứ đều xuất hiện".

Tyson là huyền thoại quyền Anh hạng nặng, vẫn giữ kỷ lục võ sĩ quyền Anh hạng nặng vô địch trẻ nhất lịch sử (đai WBC cuối năm 1986, khi 20 tuổi). Trong sự nghiệp nhà nghề, ông thua sáu và thắng 50 trận, trong đó có 44 chiến thắng knock-out.