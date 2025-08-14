Võ sĩ quyền Anh ăn nhau thai, uống sữa của vợ

AustraliaVõ sĩ người Australia Nikita Tszyu tiết lộ về chế độ dinh dưỡng đặc biệt trước thềm thượng đài, bao gồm việc uống sữa mẹ và ăn nhau thai của vợ dưới dạng viên nang, sau khi cô sinh con gái đầu lòng.

"Với những ai chưa biết, tôi vừa có con", Tszyu nói trên chương trình Triple M Breakfast with Beau, Cat & Woodsy. "Cùng vợ tôi, chúng tôi đã sấy khô nhau thai rồi nghiền thành bột, đóng thành viên nang. Gần đây tôi bổ sung nhau thai của cô ấy dưới dạng viên uống".

Nikita Tszyu ra đòn trong trận thắng Dylan Biggs để giành đai Vô địch Australia hạng super welterweight hồi tháng 11/2023. Ảnh: No Limit Boxing

Võ sĩ người Australia cho biết anh đã thử nghiệm trong các buổi tập đối kháng và thấy như được tiếp siêu năng lực. "Những ngày có uống và những ngày không uống rất khác biệt, cảm giác như tôi có một nguồn năng lượng điên cuồng", anh cho biết.

Khi được hỏi có uống sữa mẹ của vợ không, Tszyu đáp: "Có, tôi có". Người dẫn chương trình Woods chen vào "Người ta nói sữa mẹ là thứ tốt nhất mà bạn có thể uống! Nó rất tốt cho cơ thể, rất sạch". Rồi Tszyu nói thêm "Và nó cũng rất ngon nữa".

Theo Sportmail, việc ăn nhau thai, thường được gọi là placentophagy, có nguồn gốc từ y học cổ truyền nhưng đang dần trở nên phổ biến hơn tại Australia. Nhau thai chứa các chất dinh dưỡng và hormone thiết yếu hỗ trợ quá trình hồi phục sau sinh. Việc ăn nhau thai có thể giúp tăng năng lượng, hỗ trợ hồi phục sau sinh và cải thiện việc tiết sữa.

Ngày càng nhiều phụ nữ Australia lựa chọn phương pháp đóng viên nang nhau thai, trong đó nhau thai được sấy khô, nghiền thành bột rồi đóng vào viên nang. Ngôi sao bóng bầu dục nữ Millie Elliott, dự kiến sinh con đầu tiên vào tháng 9, cũng cho biết cô sẽ làm viên nang từ nhau thai của bản thân để sử dụng.

Dù một số nghiên cứu cho thấy có lợi ích tiềm năng, giới y khoa vẫn còn chia rẽ về hiệu quả thực sự của việc này.

Nikita Tszyu thắng Danilo Creati để bảo vệ đai Vô địch Australia hạng super welterweight năm 2024. Ảnh: Mark Evans

Tszyu đang chuẩn bị thượng đài với Lulzim Ismaili ngày 20/8. Võ sĩ Australia cho biết sự chào đời của con gái, bé Curiosity, đã truyền cảm hứng cho anh trong tập luyện. "Chỉ cần nhìn vào đôi mắt con bé đã là một điều tuyệt đẹp và đầy động lực", anh bày tỏ.

Tuy nhiên, Tszyu xem việc cắt cân trước trận là thử thách, đặc biệt những lúc xem video đồ ăn. Anh kể: "Tôi sẽ ngồi trên giường vào ban đêm, xem video đồ ăn suốt một giờ. Bất kể món gì, thậm chí là những bữa BBQ điên rồ, những chiếc pizza dở tệ... tôi cũng sẽ kiểu 'Ồ, tuyệt quá'".

Nikita Tszyu, sinh năm 1998 tại Sydney, là con trai của huyền thoại Kostya Tszyu và em trai nhà vô địch Tim Tszyu. Tháng 11/2023, anh giành đai Vô địch Australia hạng super welterweight (từ 66,68 đến 69,85 kg).

Năm 2024, Tszyu bảo vệ đai Australia trước Danilo Creati, rồi tiếp tục hạ Koen Mazoudier để giành thêm hai đai IBF Australasian và WBO Inter-Continental Super Welterweight, nâng thành tích lên 10 trận toàn thắng, 8 trận knockout.

Hồng Duy (theo Daily Mail)