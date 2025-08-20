Itauma - 'Mike Tyson mới' trên đường chinh phục quyền Anh hạng nặng

Chiến thắng hủy diệt trước Dillian Whyte đưa Moses Itauma, võ sĩ người Anh 20 tuổi, từ vị thế "thần đồng" trở thành tâm điểm quyền Anh thế giới và đứng trước viễn cảnh tranh đai vô địch.

Ở tuổi 20, Anthony Joshua vẫn còn đánh các giải nghiệp dư trong nước, Tyson Fury mới chuẩn bị cho trận chuyên nghiệp đầu tiên. Còn Itauma vừa khiến cả giới quyền Anh chấn động khi hạ gục Dillian Whyte - cựu ứng viên vô địch thế giới và tượng đài của Anh - chỉ trong chưa đầy hai phút tại Arab Saudi.

Moses Itauma (phải) ra đòn về phía Dillian Whyte trong trận quyền Anh hạng nặng trên võ đài ANB Arena, Riyadh, Saudi Arabia hôm 16/8/2025. Ảnh: Reuters

Itauma mới đánh 13 trận nhà nghề và đang đứng trước ngưỡng cửa tranh đai thế giới. Mike Tyson vẫn giữ kỷ lục là nhà vô địch hạng nặng trẻ nhất lịch sử, với 20 tuổi 145 ngày vào năm 1986. Itauma đã hơn cột mốc đó 87 ngày, nhưng có thể vượt mặt Floyd Patterson để trở thành nhà vô địch trẻ thứ hai mọi thời đại.

Patterson từng giữ kỷ lục là nhà vô địch hạng nặng thế giới trẻ nhất vào ngày 30/11/1956, khi đánh bại Archie Moore để giành đai vô địch lúc mới 21 tuổi 334 ngày. Cột mốc được duy trì 30 năm trước khi bị Tyson xô đổ.

Thực tế, Whyte đã qua thời đỉnh cao. Ở tuổi 37, anh không còn sức bền, lại từng bị cấm thi đấu vì nghi án doping. Nhưng Whyte vẫn đáng gờm xét tới việc anh từng hạ Alexander Povetkin và Joseph Parker - những tay đấm từng góp mặt ở trận tranh đai. Việc Itauma knock-out đối thủ đẳng cấp cao như vậy chỉ trong chưa đầy hai phút chứng minh sức mạnh vượt trội và sự lạnh lùng bản lĩnh hiếm có.

Frank Warren, ông bầu nổi tiếng từng nâng đỡ Naseem Hamed, Joe Calzaghe, Amir Khan hay Tyson Fury, nói: "Tôi chưa từng thấy một tài năng trẻ nào như vậy. Tyson là hiện tượng, nhưng những đối thủ Moses gặp hiện giờ còn cứng hơn thời Tyson khởi nghiệp. Tôi chưa từng thấy ai vừa trẻ, vừa tập trung, khiêm tốn và chuyên nghiệp như vậy. Đó là nền tảng để Moses trở thành huyền thoại".

Cựu vô địch hạng nặng thế giới Tyson Fury, người từng mời Itauma tới trại tập huấn chuẩn bị đấu Usyk, cũng không tiếc lời khen hậu bối. Fury thậm chí dự đoán Itauma có thể thắng nhà vô địch hạng nặng tuyệt đối Oleksandr Usyk (38 tuổi) cũng như các võ sĩ hạng nặng hàng đầu hiện nay nhờ sức trẻ.

"Itauma sẽ quét sạch những 'ông già' còn lại trong quyền Anh hạng nặng. Usyk, Anthony Joshua, Jarrell Miller, Luis Ortiz... ai cũng thế", Fury viết trên Instagram. "Một người trẻ sẽ không thua một người già. Tôi thấy Moses sẽ hạ Usyk, đơn giản là vì đây là cuộc đấu giữa một người trẻ và một người già. Đây là cuộc chơi của tuổi trẻ. Và Itauma chính là tương lai".

Turki Al-Sheikh, người đứng đầu cơ quan quản lý công về giải trí Arab Saudi, đã bóng gió về viễn cảnh Itauma thách đấu Usyk. Chính võ sĩ 20 tuổi cũng cao hứng thách đấu nhà vô địch hạng nặng tuyệt đối sau khi thắng Whyte. Nhưng trên lý thuyết, Joseph Parker và Agit Kabayel đang ở hàng chờ trước.

Oleksandr Usyk ăn mừng sau khi thắng Tyson Fury và trở thành nhà vô địch hạng nặng tuyệt đối đầu tiên trong kỷ nguyên bốn đai - WBA, IBF, WBC và WBO. Ảnh: Reuters

Warren cũng hiểu rõ rủi ro khi đưa Itauma vào trận tranh đai quá sớm. Tới nay, anh mới chỉ hai lần đánh quá hai hiệp. Để trưởng thành, Itauma cần thử sức với các đối thủ ở tầm "cửa trên" nhưng chưa phải nhà vô địch. Những cái tên được nhắc đến gồm: Jermaine Franklin, Filip Hrgovic, Andy Ruiz Jr và Martin Bakole. Các đối thủ này được đánh giá vừa có thể giúp Itauma nâng tầm, vừa là bước đệm hợp lý trước khi chạm đến đỉnh cao.

Itauma sinh ra tại ngôi làng nhỏ ở Slovakia, chuyển tới Anh năm 4 tuổi. Lớn lên ở Chatham - khu vực nổi tiếng phức tạp - anh vẫn giữ lối sống giản dị. Thường xuyên trở lại ngôi làng cũ, Itauma nói: "Tôi không cần ánh đèn sân khấu, chỉ cần có sàn đấu để tập và thi đấu. Quyền Anh là thứ giữ tôi cân bằng trong cuộc sống".

Ở tuổi 20, Itauma đã sở hữu bảng thành tích đáng nể. Khi còn thi đấu nghiệp dư, Itauma có một thành tích bất bại ở cấp độ nghiệp dư với 24 trận thắng, trong đó 11 trận bằng knock-out. Anh từng giành HC vàng ở các giải học đường (Schools), giải trẻ quốc gia và quốc tế (Juniors), giải vô địch châu Âu trẻ (Youth European), và hạng nặng trẻ thế giới (Heavyweight Youth World Gold Medal).

Itauma mừng cùng ông bầu Frank Warren. Ảnh: Reuters

Itauma bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp từ 2023, toàn thắng 13 trận, trong đó có 11 trận bằng knock-out. Giới chuyên môn đánh giá cao võ sĩ này về tốc độ, sức mạnh và kỹ thuật linh hoạt, kết hợp khả năng đọc trận đấu và khai thác sơ hở của đối thủ. Itauma được đánh giá là một trong những tài năng triển vọng nhất của quyền Anh nước Anh kể từ sau Anthony Joshua.

Với sự hậu thuẫn của những ông lớn như Frank Warren, Tyson Fury và Arab Saudi, Itauma đang đứng trước cơ hội trở thành cái tên tiếp theo thống trị hạng nặng thế giới.

Hồng Duy (theo The Times)