Các tác phẩm được mong đợi ở LHP Cannes 2025

Phần tám "Mission: Impossible" và các dự án có Denzel Washington, Emma Stone được giới phê bình trông đợi ở Cannes năm nay.

Liên hoan phim Cannes diễn ra ngày 13-24/5, quy tụ nhiều tác phẩm do đạo diễn, diễn viên tên tuổi thực hiện. Trong đó, Hollywood mang đến dự án của Tom Cruise, Denzel Washington, Emma Stone, Jennifer Lawrence. Chuyên trang điện ảnh The Film Stage và tạp chí Vanity Fair điểm qua các phim nổi bật ở kỳ liên hoan lần 78.

Mission: Impossible - The Final Reckoning

Trailer 'Mission: Impossible - The Final Reckoning' Trailer "Mission: Impossible - The Final Reckoning" (Nhiệm vụ: Bất khả thi - Nghiệp báo cuối cùng), sẽ ra rạp trong nước ngày 30/5. Video: Paramount Pictures Vietnam

Tác phẩm do Christopher McQuarrie đạo diễn, thuộc chương trình chiếu phim không tranh giải. Nội dung tiếp nối các sự kiện trong phần bảy Dead Reckoning Part One (2023). Lúc này, điệp viên IMF Ethan Hunt (Tom Cruise) thực hiện nhiệm vụ ngăn chặn sát thủ Gabriel (Esai Morales) lấy được chương trình trí tuệ nhân tạo tên là "Thực thể", nắm mọi kiến thức con người từng biết, kể cả tin tuyệt mật của các điệp vụ tình báo. Trong phim, Tom Cruise tự thực hiện nhiều pha mạo hiểm như treo mình trên máy bay, nhảy xuống biển và đánh nhau với kẻ thù, hứa hẹn khuấy đảo không khí tại Cannes.

Cảnh phim "Mission: Impossible - The Final Reckoning". Ảnh: Paramount Pictures

Die, My Love

Jennifer Lawrence trong phim "Die, My Love". Ảnh: Black Label Media

Sau tám năm từ tác phẩm You Were Never Really Here (2017), đạo diễn người Anh Lynne Ramsay trở lại với dự án mới mang tên Die, My Love. Phim thuộc thể loại hài đen (black comedy) và kinh dị tâm lý (psychological horror), chuyển thể từ tiểu thuyết Matate, amor của nhà văn Argentina Ariana Harwicz. Kịch bản xoay quanh một phụ nữ đang chiến đấu chứng rối loạn tâm lý ở vùng quê hẻo lánh. Jennifer Lawrence đảm nhận vai nữ chính, Robert Pattinson thủ vai người chồng. LaKeith Stanfield, Sissy Spacek và Nick Nolte cũng góp mặt trong dàn diễn viên.

The Phoenician Scheme

Trailer 'The Phoenician Scheme' Trailer "The Phoenician Scheme". Video: Focus Features

Nối tiếp hai tác phẩm ra mắt tại Cannes - The French Dispatch và Asteroid City, đạo diễn Wes Anderson mang đến bộ phim tội phạm mang màu sắc hài kịch tranh giải Cành Cọ Vàng. Tài tử Benicio del Toro vào vai triệu phú Zsa-zsa Korda, sống sót sau sáu vụ tai nạn máy bay. Ông có chín con trai và một con gái - nữ tu Liesel (Mia Threapleton đóng), chỉ định cho cô là người thừa kế duy nhất. Khi Korda xây dựng một doanh nghiệp mới, họ trở thành mục tiêu của các băng đảng. Dàn sao trong dự án còn có Michael Cera, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Jeffrey Wright, Benedict Cumberbatch, Charlotte Gainsbourg và Willem Dafoe.

Eddington

Joaquin Phoenix (trái) và Pedro Pascal trong phim "Eddington". Ảnh: A24

Phim thuộc hạng mục tranh giải, do đạo diễn Ari Aster - từng thành công với Hereditary, Midsommar, Beau Is Afraid - thực hiện. Câu chuyện lấy mốc giai đoạn giãn cách xã hội năm 2020, tài tử Joaquin Phoenix vào vai cảnh sát trưởng ở thị trấn nhỏ tại New Mexico. Ông phớt lờ các quy định cách ly, đối đầu thị trưởng đương nhiệm (Pedro Pascal thủ vai) trong một cuộc bầu cử diễn ra giữa đợt phong tỏa. Bộ phim mang đậm phong cách kinh dị siêu thực quen thuộc của Ari Aster, quy tụ các ngôi sao Emma Stone, Austin Butler và Micheal Ward.

Highest 2 Lowest

Denzel Washington trong phim "Highest 2 Lowest". Ảnh: David Lee

Tác phẩm do Spike Lee đạo diễn, lấy cảm hứng từ phim High and Low (1963) của Akira Kurosawa. Denzel Washington vào vai "ông trùm" âm nhạc New York đang ở đỉnh cao sự nghiệp, trở thành nạn nhân của một vụ tống tiền khi con trai người tài xế riêng bị bắt cóc nhầm. Dự án chiếu không tranh giải, đánh dấu sự hợp tác đầu tiên của Lee và Denzel Washington từ Inside Man (2006).

Alpha

Cảnh phim "Alpha". Ảnh: Petit Film

Đạo diễn Julia Ducournau - từng giành Cành Cọ Vàng với bộ phim "gây sốc" Titane - trở lại hạng mục tranh giải quan trọng nhất với tác phẩm mang dấu ấn cá nhân của cô. Câu chuyện về cô bé 13 tuổi bị mọi người xa lánh do nghi ngờ nhiễm căn bệnh hiếm gặp. Một ngày, cô từ trường về nhà với hình xăm trên cánh tay, đối mặt sự giận dữ của người mẹ.

The History of Sound

Đạo diễn Oliver Hermanus và tài tử Paul Mescal trên phim trường "The History of Sound". Ảnh: Fair Winter

Paul Mescal và Josh O'Connor, gương mặt triển vọng của điện ảnh thế giới những năm gần đây, kết hợp trong phim của đạo diễn Oliver Hermanus. Nội dung kể về cuộc gặp gỡ giữa hai người đàn ông, sau đó cùng nhau du lịch, thu âm những bài hát dân gian ở vùng nông thôn New England trong Thế chiến I. Tác phẩm mở ra lát cắt lịch sử, đan xen giai điệu truyền thống lưu truyền qua nhiều thập niên.

The Mastermind

Josh O'Connor trong phim "The Mastermind". Ảnh: Mubi

Đạo diễn Mỹ Kelly Reichardt trở lại Cannes sau ba năm từ tác phẩm Showing Up (2022). Câu chuyện lần này lấy bối cảnh những năm 1970, về một thợ mộc (Josh O'Connor đóng) chuyển sang làm kẻ trộm tác phẩm nghệ thuật nghiệp dư giữa nhiều biến động xã hội của thời kỳ đó. Ngoài O'Connor, dàn diễn viên gồm John Magaro, Alana Haim, Hope Davis và Gaby Hoffmann.

Nouvelle Vague

Guillaume Marbeck đóng đạo diễn Jean-Luc Godard trong phim "Nouvelle Vague". Ảnh: ARP Productions

Nouvelle Vague thuộc hạng mục tranh giải chính, là phim thứ hai của đạo diễn Richard Linklater công chiếu trong năm nay, sau Blue Moon tại Liên hoan phim Berlinale 2025. Tác phẩm thuộc thể loại hài kịch, khám phá sự khởi đầu của trào lưu phim nghệ thuật Làn sóng mới ở Pháp thập niên 1960, đào sâu hậu trường thực hiện tác phẩm kinh điển Breathless của Jean-Luc Godard.

Resurrection

Cảnh phim "Resurrection". Ảnh: Huace Pictures

Phim của nhà làm phim Trung Quốc Bi Gan được công bố tranh giải Cành Cọ Vàng vào phút chót. Nội dung theo chân một phụ nữ (Thư Kỳ đóng) mắc kẹt trong "múi giờ vĩnh cửu" sau ca phẫu thuật. Tỉnh dậy vào năm 2068, cô nhận ra mình là sinh vật sống sót duy nhất trong một thế giới hoang tàn. Xuyên suốt những giấc mơ, cô tìm thấy một xác chết nửa người nửa robot sinh học và nỗ lực đánh thức nó bằng vô vàn câu chuyện. Khi người máy dần cảm nhận và tỉnh thức qua lời kể, nhân vật chính phải đối diện với quyết định: Trở về thực tại hay ở lại cùng sinh vật kỳ lạ mà cô đã nảy sinh tình cảm.

Sentimental Value

Diễn viên Renate Reinsve (trái) và Inga Ibsdotter Lilleaas trong phim "Sentimental Value". Ảnh: Mer Film

Đạo diễn người Na Uy Joachim Trier trở lại tranh giải quan trọng nhất tại Cannes sau phim The Worst Person in the World (2021). Ông tái hợp minh tinh Renate Reinsve - thắng Nữ diễn viên xuất sắc Cannes 2021 - trong dự án này, cùng dàn nghệ sĩ Hollywood như Stellan Skarsgård và Elle Fanning. Nội dung truyền tải thông điệp về sức mạnh hòa giải của nghệ thuật, kể câu chuyện về hai chị em cố hàn gắn mối quan hệ với người cha ruột, một nhà làm phim nổi tiếng, sau khi mẹ của họ qua đời.

Ngoài các phim trên, anh em đạo diễn Jean-Pierre và Luc Dardenne tái xuất với The Young Mother's Home (Jeunes Mères), thuộc danh sách tranh giải chính thức. Các diễn viên ra mắt tác phẩm đầu tay ở vị trí đạo diễn gồm Kristen Stewart (phim The Chronology of Water), Scarlett Johansson (Eleanor the Great) và Harris Dickinson (Urchin).

Nhiều nhà làm phim châu Á có tác phẩm ở mùa liên hoan năm nay, như đạo diễn Philippines Lav Diaz với Magellan, Koji Fukada (phim Love on Trial), đều trong hạng mục Cannes Premiere (Công chiếu ở Cannes). Sau khi Plan 75 đoạt giải Special Mention hạng mục Caméra d'Or Cannes 2022, đạo diễn Nhật Chie Hayakawa trở lại với Renoir trong cuộc thi chính. Phim A Useful Ghost của đạo diễn Thái Lan Ratchapoom Boonbunchachoke, có Mai Davika đóng chính, góp mặt ở Tuần lễ phê bình phim quốc tế.

Quế Chi (theo Vanity Fair, The Film Stage)