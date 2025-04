Hollywood áp đảo nhiều hạng mục LHP Cannes 2025

PhápLiên hoan phim Cannes 2025 có sự góp mặt của nhiều tên tuổi đạo diễn, ngôi sao Hollywood như Richard Linklater, Tom Cruise, Joaquin Phoenix.

Hôm 10/4 tại Paris, ban tổ chức giới thiệu danh sách các phim hạng mục Official Selection tranh giải quan trọng nhất Cành Cọ Vàng và phần Un Certain Regard. Theo Variety, sự kiện năm nay hứa hẹn bùng nổ với nhiều bộ phim Mỹ.

Hôm 8/4, đại diện ban tổ chức công bố Tom Cruise trở lại chương trình lần thứ 78 với Mission: Impossible - The Final Reckoning, phim công chiếu không tranh giải. Tác phẩm là phần thứ tám của thương hiệu Nhiệm vụ bất khả thi. Phim có sự tham gia của Hannah Waddingham, Henry Czerny, Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Pom Klementieff và Vanessa Kirby. Bên cạnh đó, đạo diễn Spike Lee góp mặt với Highest 2 Lowest, có ngôi sao Denzel Washington đóng chính.

Trailer 'Mission: Impossible - The Final Reckoning' Trailer "Mission: Impossible - The Final Reckoning" (Nhiệm vụ: Bất khả thi - Nghiệp báo cuối cùng), sẽ ra rạp trong nước ngày 30/5. Video: Paramount Pictures Vietnam

Phim của Wes Anderson, Richard Linklater, Ari Aster, Julia Ducournau và Kelly Reichardt tranh giải Cành Cọ Vàng năm nay. Nhiều tên tuổi lớn dự kiến góp mặt trên thảm đỏ như Jodie Foster - đóng Vie Privée của đạo diễn Rebecca Zlotowski, Josh O'Connor (xuất hiện trong hai phim tranh giải của Kelly Reichardt và Oliver Hermanus), Joaquin Phoenix, Emma Stone, Pedro Pascal và Austin Butler - đều tham gia Eddington của Ari Aster.

Ở hạng mục Un Certain Regard, minh tinh Scarlett Johansson ra mắt Eleanor the Great - phim đầu tay do cô đạo diễn. Diễn viên trẻ Harris Dickinson cũng lần đầu chỉ đạo dự án Urchin.

Giám đốc nghệ thuật Liên hoan phim Cannes - Thierry Fremaux - cho biết ban tổ chức nhận được con số kỷ lục 2.909 tác phẩm đăng ký dự thi. Trong số đó, 68% do nam đạo diễn thực hiện và 32% do nữ chỉ đạo. Trong 19 phim tranh giải, có sáu phim của các đạo diễn nữ, gồm Julia Ducournau, Kelly Reichardt, Hafsia Herzi, Carla Simon, Chie Hayakawa và Mascha Schilinski.

Sau buổi họp báo, còn một số dự án sẽ được thêm vào các hạng mục. Các phim được khán giả mong đợi gồm The Way of the Wind của Terrence Malick và The Chronology of Water - phim đầu tay của Kristen Stewart ở vị trí đạo diễn.

Giới chuyên môn dự đoán sự xuất hiện của tài tử Tom Cruise là một trong những điểm nhấn của ở Liên hoan phim Cannes 2025. Ảnh: Fred Dugit

Theo ông Fremaux, nhiều phim được chọn phản ánh khía cạnh bạo lực của cuộc sống, nhưng đồng thời lồng ghép thông điệp nhân văn, tích cực. Ông cho biết: "Điện ảnh vẫn sống động, tiếp tục khơi dậy những khát vọng mãnh liệt của con người".

Liên hoan phim Cannes lần 78 diễn ra từ ngày 13 đến 24/5. Ở lễ khai mạc, tài tử Robert De Niro sẽ nhận Cành Cọ Vàng danh dự cho cống hiến của ông trong lĩnh vực điện ảnh. Minh tinh người Pháp Juliette Binoche - đóng chính The Pot-au-Feu của đạo diễn Trần Anh Hùng - làm chủ tịch ban giám khảo giải Cành Cọ Vàng. Tài tử Pháp Laurent Lafitte dẫn dắt lễ khai mạc và bế mạc.

Phim hài - chính kịch Leave One Day của đạo diễn Amélie Bonnin mở màn sự kiện. Dự án có sự tham gia của ca sĩ Juliette Armanet và tài tử Bastien Bouillon.

Năm ngoái, phim Anora của đạo diễn Sean Baker giành giải cao nhất Cành Cọ Vàng. Ở Oscar lần thứ 97, tác phẩm đại thắng với năm giải gồm Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc và Nữ diễn viên xuất sắc.

Quế Chi (theo Festival Cannes, Variety)