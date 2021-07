Sắc vóc diễn viên xuất sắc Cannes 2021

Reinsve sinh năm 1987 ở Solbergelva, Na Uy, được đào tạo ở trường nghệ thuật Oslo National Academy of the Arts. Sau khi tốt nghiệp, cô làm việc tại nhà hát Trøndelag, giành giải thưởng Hedda cho vai diễn trong vở "The Visit". Từ năm 2016, cô làm việc cho Nhà hát Na Uy ở Oslo. Các phim cô từng đóng gồm: "Oslo, August 31st", "The Orheim Company", "Welcome to Norway", "Nesten voksen", "Hvite gutter"...