Tom Cruise kiệt sức quay cảnh bám máy bay ở 'Mission: Impossible 8'

Tom Cruise nói về quá trình thực hiện các cảnh mạo hiểm trong 'Mission: Impossible 8' Tài tử Tom Cruise và đạo diễn Christopher McQuarrie nói về quá trình thực hiện các cảnh mạo hiểm trong phim "Mission: Impossible - The Final Reckoning" tại họp báo ngày 7/5. Video: Quế Chi - Trung Đàm

Tom Cruise và êkíp lần đầu có buổi họp báo ra mắt phần tám The Final Reckoning của loạt phim Mission: Impossible tại Tokyo, Nhật Bản vào ngày 6/5. Nối tiếp thành công từ những phần trước, trong lần trở lại này, anh tự thực hiện nhiều pha hành động nguy hiểm, trên không lẫn dưới nước.

Một trong những phân đoạn thử thách nhất là Tom Cruise đu mình trên cánh máy bay Boeing-Stearman với vận tốc hơn 200 km/h, cao trên 2.400 m. Êkíp mất nhiều năm lên kế hoạch cho cảnh quay. Đồng thời, diễn viên thường xuyên tham gia nhiều khóa huấn luyện kỹ thuật, luyện cách thở để chống lại lực cản của gió. Trong khi tập luyện, anh từng bị ngất xỉu do thiếu oxy và tác động của lực G (gia tốc tương đối của một vật so với khi rơi tự do), không thể vào buồng lái.

Cảnh quay dưới nước được thực hiện trong bể chứa dung tích 8,5 triệu lít. Đoàn phim còn chế tạo các gimbal quay phim trong môi trường này, tính toán oxy, lượng carbon dioxide tích tụ. Tom Cruise phải đeo mặt nạ, mũ bảo hiểm phát sáng và bộ đồ lặn đặc biệt, nặng tới 68 kg. Tuy nhiên, anh chỉ có thể mang thiết bị cung cấp dưỡng khí trong 10 phút.

Suốt quá trình ghi hình, anh và đạo diễn Christopher McQuarrie giao tiếp bằng ký hiệu tay, còn đội ngũ kỹ thuật luôn túc trực nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối. "Chúng tôi luôn nỗ lực vượt qua giới hạn bản thân, trau dồi kỹ năng để mang đến cho khán giả những khoảnh khắc giải trí thực sự xúc động và ngoạn mục", Tom Cruise cho biết.

Tom Cruise (trái) và đạo diễn Christopher McQuarrie tại họp báo ra mắt phim ở Tokyo. Ảnh: Towa Pictures

Tom Cruise, 63 tuổi, cao 1,7 m và nặng khoảng 68 kg. Tài tử được mệnh danh "người không tuổi" ở Hollywood, ngoại hình không thay đổi nhiều theo thời gian. Theo SCMP, anh là diễn viên kiếm nhiều tiền nhất thế giới năm 2022, tính riêng trong lĩnh vực làm phim. Nghệ sĩ không sử dụng mạng xã hội, ít chia sẻ về cuộc sống riêng từ sau vụ ly hôn ồn ào với Katie Holmes năm 2012.