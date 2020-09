Các loại phụ kiện ôtô đại lý hay chào khách

Dán kính, trải sàn, bọc vô-lăng, cam hành trình, cảm biến, phủ gầm là các phụ kiện khách hàng thường được mời chào khi mua xe mới.

Dán kính (film cách nhiệt)

Đây là phụ kiện được nhiều khách hàng lựa chọn bởi thời tiết Việt Nam nóng ẩm, khắc nghiệt trong mùa hè. Dán film cách nhiệt sẽ giúp người sử dụng hạn chế được nhiệt độ, ánh nắng và một số thành phần không tốt từ ánh nắng như tia UV gây kích ứng da, chói mắt và hư hại nội thất.

Phim cách nhiệt giúp xe đỡ nóng. Ảnh: Solar Gard

Tuy nhiên dán film cách nhiệt tiềm ẩn một số rủi ro, ví như chất lượng không tốt sẽ gây cản tầm nhìn, sóng điện thoại, hư hại kính xe. Thị trường xuất hiện nhiều loại film với chất lượng khác nhau, trong khi người sử dụng không có nhiều kiến thức về chúng. Các loại film cũng giao động với nhiều mức giá 2-18 triệu đồng. Để có một bộ film các nhiệt phù hợp, khách hàng nên sử dụng ở mức giá từ 6-12 triệu đồng và chọn các cơ sở và thương hiệu uy tín để sử dụng.

Lót sàn

Đây là phụ kiện cũng liên quan đến yếu tố thời tiết do đa số các dòng xe đều được thiết kế sàn nỉ, dễ bị ẩm xâm nhập, hôi, xù, vì thế giải pháp sàn da được lựa chọn. Bất cập là việc lắp đặt cần sự tỉ mỉ, cẩn thận do cần tạo hình theo dáng xe và phải tháo ghế. Nếu thợ có chuyên môn không cao sẽ dễ xảy ra sai sót.

Các loại lót sàn trên thị trường cũng đa dạng, nhưng phổ biến nhất vẫn là da hoặc giả da, giá khoảng 400.000 đến hơn 2 triệu đồng.

Thảm trải sàn

Trong khi lót sàn bọc trực tiếp lên khung xe thì thảm trải lên lót. Tương tự lót, thảm cũng thường làm từ nỉ, nhiều nhược điểm trong điều kiện nóng ẩm. Vì thế nhiều khách hàng chọn trải sàn da, cao su non hoặc nhựa PVC. Cao su non vẫn là chất liệu được nhiều khách hàng lựa chọn do giá thành hợp lý khoảng 400.000 đến 1,5 triệu đồng, dễ tạo hình theo dáng xe và dễ vệ sinh.

Gần đây, trải thảm da hay carbon cũng được quan tâm, tuy nhiên giá cao, tháo lắp khó khăn cũng là trở ngại mặc dù thiết kế đẹp và bắt mắt.

Camera hành trình

Trước đây phụ kiện này không được quan tâm ưa chuộng bởi giá cao, khó lắp đặt (đấu điện), không tiện sử dụng. Nhưng 2-3 năm trở lại đây, để làm bằng chứng trong việc va chạm và tranh cãi khi vi phạm gia thông, phụ kiện này càng phổ cập. Hiện nay các loại camera hành trình đều rất tiện sử dụng (có thể trích xuất và xem hình ảnh trên điện thoại), lắp đặt đơn giản (có thể sử dụng điện đèn trần), không tiêu tốn nhiều điện năng hay phải đấu qua nguồn khác phức tạp như trước đây.

Tuy nhiên, người sử dụng cần lưu ý chọn loại camera hành trình phù hợp với điều kiện kinh tế và mục đích sử dụng (cơ bản nhất đó là xem và lưu trữ hình ảnh khi di chuyển) khi camera hành trình có thêm nhiều mục đích khác nhau.

Cảm biến, camera lùi

Camera lùi ngày càng phổ biến. Ảnh: NYTimes

Đây là hai món phụ kiện thường đi cùng nhau với chung mục đích hỗ trợ lái xe (đặc biệt khi lùi xe), phụ kiện này được lắp thêm chủ yếu với các xe chưa được trang bị do đặc thù giao thông ở các thành phố lớn tại Việt Nam. Tuy nhiên nguồn gốc của chúng khá đa dạng. Bên cạnh đó, việc lắp đặt cũng gặp khó khăn ở hệ thống điện đi kèm, đục khoét ba-đờ-sốc để tạo hình và lắp cảm biến.

Camera 360 độ

Thông qua các camera ở đầu, đuôi và hai bên thân xe, máy tính sẽ tạo hình dựng 3D thông qua màn hình với góc nhìn từ trên xuống, bao quát mọi thứ xung quanh xe. Phụ kiện này không quá cần thiết, chỉ nên lắp với các xe có kích thước lớn, các tài xế có tay lái yếu. Giá một bộ camera chất lượng lên tới cả chục triệu đồng và rủi ro lớn hơn khi dễ trở thành mục tiêu cho các đối tượng trộm cắp.

Bọc vô-lăng

Phụ kiện này có tác dụng bảo vệ vô-lăng hoặc cầm vừa tay hơn. Tuy vậy, vành bọc không khít, bám vào vô-lăng thì không đạt hiệu quả, thậm chí gây tác dụng ngược như làm trượt khi đánh lái. Nếu vô-lăng đã vừa tay và được bọc bằng chất liệu da, gỗ bám tay thì tốt nhất không cần bọc vô-lăng.

Nước hoa, khử mùi

Đây là giải phát tình thế cho mùi da hoặc nhựa trong ca-bin của xe mới. Nhưng người dùng cần thận trọng trong việc sử dụng để tránh gây kích ứng da, độc hại khi mà trong môi trường kín có thể gây ra độc tố nếu sử dụng những loại nước hoa, khử mùi không đảm bảo.

Phủ gầm

Nhiều đơn vị quảng cáo phủ gầm giúp tăng khả năng cách âm, nhưng thực tế không được như vậy. Tác dụng chủ yếu là bảo vệ gầm xe khỏi đất đá, dị vật khi bị va đập do đi đường xấu và chống oxy hóa các chi tiết ở gầm xe. Cách âm có đóng góp nhưng là phần rất nhỏ và nếu làm không tốt có thể gây ù trong xe.

Việc phủ gầm cũng cần đúng kỹ thuật, dung dịch đảm bảo tránh gây ra tác dụng ngược như mọt gầm, nứt gầm, đóng bánh.

Phủ ceramic, nano

Phủ bóng có khá nhiều mức giá và chất lượng khác nhau.

Đây là một dịch vụ chăm sóc xe giúp bảo vệ, tăng cường độ cứng và tạo độ bóng cho bề mặt sơn. Nhưng chi phí cao và lợi nhuận lớn khiến nhiều cơ sở sử dụng dung dịch phủ không đảm bảo. Ngoài ra cũng cần lựa chọn đơn vị uy tín vì việc phủ ceramic tiềm ẩn nhiều rủi ro trong quá trình thi công khi đòi hỏi máy móc và đội ngũ lành nghề.

Ngoài những món phụ kiện kể trên, còn một số loại khác như vè mưa, ốp viền cửa, bọc chìa khóa, bậc lên xuống, bảng số điện thoại, tên, bọc ghế, tựa đầu, cục sạc chuyển đổi, giá đỡ điện thoại hay lọc không khí trên xe cũng là một trong số rất nhiều phụ kiện được đưa ra nhằm mục đích gia tăng lợi nhuận bán hàng. Nhưng cá nhân khách hàng cần xác định rõ các trang bị thực sự cần thiết để không mất tiền vô ích.

Đoàn Dũng