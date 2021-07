Các hãng ôtô tại Việt Nam buôn bán thế nào nửa đầu 2021?

Hyundai vẫn dẫn đầu thị trường, bỏ khá xa Toyota xếp thứ hai, Honda là thương hiệu hiếm hoi sụt giảm doanh số.

Hết nửa năm, thị trường ôtô Việt Nam tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó hầu hết các hãng vẫn giữ được đà tăng tốt. Hyundai dẫn đầu thị trường xếp sau là Toyota với khoảng cách 4.000 xe, Kia nhảy lên thứ ba là một số điểm đáng chú ý. Bảng xếp hạng dưới đây đã tính cả xe con và xe thương mại.

Hyundai

Sản phẩm chủ lực của Hyundai, mẫu Accent. Ảnh: TC Motor

Mẫu xe bán nhiều nhất của Hyundai là Accent với 9.949 chiếc, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2020. Nếu xét trên tổng doanh số, lượng xe bán mới của Hyundai cũng tăng trưởng 21,5%. Hãng xe Hàn Quốc đang dẫn đầu thị trường, ba mẫu xe xuất hiện trong top 10 bán chạy 6 tháng đầu năm là Accent, i10 và Santa Fe.

Toyota

Vios phiên bản nâng cấp 2021. Ảnh: Lương Dũng

Bán ít hơn khoảng 4.000 xe so với Hyundai là Toyota. Thương hiệu Nhật xếp thứ hai với 29.857 xe, tăng trưởng 18,6% so với cùng kỳ năm ngoái là 25.177 xe. Tuy nhiên, mẫu xe bán chạy nhất của Toyota là Vios lại sụt giảm 14,4% ( 9.623 xe năm nay so với 11.244 chiếc năm ngoái). Doanh số của Toyota vẫn tăng trưởng do có sự góp mặt của tân binh Corolla Cross với 5.569 xe bán ra.

Kia

Mẫu Seltos đang có doanh số tốt của Kia. Ảnh: Đắc Thành

Kia là trường hợp tăng trưởng đột biến, tới 95%. Doanh số nửa đầu 2021 là hơn 21.000 xe, gần gấp đôi lượng 11.000 xe của năm ngoái. Đóng góp lớn nhất cho thành công này là Seltos và Sorento. Tân binh Seltos liên tục có mặt trong top 10, dẫn đầu crossover cỡ B với hơn 7.000 xe. Trong khi Sorento thế hệ mới tăng tới hơn 500%, đạt hơn 3.200 xe. Tuy nhiên, vẫn có một số mẫu xe sụt giảm nhẹ về doanh số như Moring và Soluto.

VinFast

Fadil mẫu xe chiếm 2/3 doanh số của VinFast. Ảnh: Đức Huy

Sau một năm đầu làm quen khách hàng, sang 2021 VinFast vẫn giữ được đà bán hàng với hơn 16.000 xe bán ra, đứng thứ 4 toàn thị trường. Trong đó, Fadil vẫn là át chủ bài hơn hơn 10.000 xe, chiếm trên 60%. Hãng xe Việt không công bố số nửa đầu 2020 vì thế không thể so sánh mức tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái.

Mitsubishi

Xpander 2021 được nâng cấp nhẹ. Ảnh: Lương Dũng

Xếp thứ 5 về doanh số, hãng xe Nhật có mức tăng trưởng 45% khi năm 2020 hãng bán ra hơn 10.000 xe, và 2021 gần 15.000 xe. Đóng góp lớn vào sự tăng trưởng này vẫn là Xpander tăng 41,5% và Attrage tăng tới 89%.

Mazda

Mazda tăng cường ra mắt các mẫu xe mới, CX-30 tại buổi ra mắt. Ảnh: Đắc Thành

Thương hiệu Nhật Bản tăng 26% về doanh số so với cùng kì năm 2020. CX-5, CX-8 tăng trưởng giúp cả thương hiệu đi lên. Tuy vậy, Mazda3 lại giảm Với việc Mazda3 có mức giảm mạnh nhất 31% doanh số.

Honda

City thê hệ mới đang có doanh số tốt. Ảnh: Lương Dũng

Doanh số tổng của Honda giảm nhẹ ở mức 3% với biến động lớn nhất từ hai mẫu CR-V và City. Nếu như City có mức tăng trưởng 26,7% thì CR-V, mẫu CUV chủ lực của Honda lại giảm tới 31,1%.

Ford

Ranger Raptor thường xuyên rơi vào tình trạng cháy hàng. Ảnh: Đoàn Dũng

Hãng xe Mỹ duy nhất tại Việt Nam, có mức tăng trưởng đạt 36% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức tăng trưởng này có được nhờ Ranger tăng 55% và Everest là 75%. Tuy nhiên, mẫu xe cỡ nhỏ duy nhất còn lại của Ford là EcoSport lại giảm tới hơn 25% doanh số.

Ở nhóm cuối bảng vẫn là vị trí của Suzuki (tăng 52%), Isuzu (tăng 31%) và Peugeot (tăng 168%). Riêng thương hiệu Peugeot tăng trưởng tới 168% khi 6 tháng đầu năm 2020 hãng bán được 1.200 xe, 2021 con số này hơn 3.400 xe.

Trong khi đó Nissan và MG vẫn chưa công bố doanh số bán hàng. Đối với các mẫu xe sang chỉ có Lexus và hai thương hiệu BMW + Mini công bố số bán với Lexus 618 xe, BMW + Mini 736 xe. Các thương hiệu xe sang còn lại không công bố số bán cụ thể.

Nếu tính dựa trên doanh nghiệp phân phối, Thaco vẫn là cái tên đi đầu thị trường. Tổng doanh số của Kia, Mazda và Peugeot là 38.258 xe. Nếu tính cả xe thương mại, Thaco bán tới 51.685 xe.

Đoàn Dũng