Doanh số xe điện Trung Quốc tăng trưởng không ngừng

Cả hai startup Nio và XPeng đều ghi nhận doanh số kỷ lục trong tháng 6 cũng như cả quý II.

Trung Quốc tiếp tục tăng sự hiện diện ở thị trường xe điện khi các hãng ôtô như Nio và Xiaopeng Motors (XPeng) đều báo cáo các mức kỷ lục cho tháng 6 vừa qua cũng như quý II năm nay. Xu hướng này cũng bao trùm cả ở những hãng ôtô khác với những mức tăng trưởng liên tục qua các tháng và thậm chí qua các năm.

Nio - startup thành lập năm 2014 với trụ sở chính ở Thượng Hải - ra mắt mẫu xe điện đầu tiên EP9, một mẫu thể thao hai chỗ, vào cùng năm thành lập. Ngay sau đó, hãng nhanh chóng trở thành thương hiệu hàng đầu với những mẫu SUV chạy điện như ES8, ES6 và EC6.

ET7 - sedan đầu tiên của Nio với giá bán 69.000 USD. Ảnh: Nio

Hồi tháng Một năm nay, Nio ra mắt mẫu sedan đầu tiên, ET7, nhằm cạnh tranh với các đối thủ như Tesla Model S. Đến tháng 5, hãng cho biết sẽ mở rộng kinh doanh ra thị trường nước ngoài, bắt đầu ở Na Uy. Mới đây, Nio thông báo mẫu SUV ES8 được chứng nhận bởi cơ quan đăng kiểm châu Âu (EWVTA) và có thể bán cũng như được đăng ký tại mọi quốc gia ở châu Âu.

Cũng giống Nio, XPeng thành lập năm 2014 và có trụ sở ở phía nam thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông. Từ 2018, hãng đã ra mắt hai mẫu xe điện, gồm SUV G3 và sedan P7.

Mới đây, XPeng thông báo nhận đặt hàng với mẫu sedan mới P5 tại triển lãm ôtô Thượng Hải hồi tháng 4. Cũng giống Nio, tham vọng của XPeng là vươn ra nước ngoài, bắt đầu xuất khẩu xe sang châu Âu với Na Uy là trạm dừng đầu tiên.

XPeng P5 - sedan giá từ 35.500 USD. Ảnh: XPeng

Trong khi cả Nio và XPeng đều phát triển xe điện tại Trung Quốc trong cùng khoảng thời gian, cách tiếp cận lại khác nhau với thành công ở các mức độ khác nhau. Tuy nhiên, sự tăng trưởng của cả hai đều rất nhanh.

Trong thông báo đưa ra ngày 1/7, Nio cho biết đã giao 8.083 xe trong tháng 6, tăng 116,1% so tới cùng kỳ 2020 và tăng 20% so với hồi tháng 5. Trong quý II, hãng đã giao 21.896 xe - mức kỷ lục của một quý và tăng 111,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh số thấp hơn so với Nio, nhưng XPeng cũng đang lớn mạnh, đặc biệt về mức tăng trưởng tổng thể. Hãng cho biết đã giao số xe kỷ lục trong tháng 6, với 6.565 chiếc, tăng 617% so với tháng 6/2020 và tăng 15% so với tháng 5 vừa qua.

Và cũng giống Nio, doanh số quý II của XPeng ghi nhận kỷ lục, với tổng cộng 17.398 xe được giao, tăng 439% so với cùng kỳ 2020.

Mỹ Anh (theo Inside EVs)