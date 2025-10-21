Các cựu danh thủ kêu gọi Liverpool loại bỏ Isak

AnhWayne Rooney, Gary Lineker và Micah Richards muốn Liverpool đẩy Alexander Isak lên ghế dự bị và trao suất đá chính cho Hugo Ekitike.

"Tôi sẽ không sử dụng Isak", Rooney nói trên podcast The Wayne Rooney Show hôm 20/10. "Cậu ấy chưa sẵn sàng kể từ khi rời Newcastle. Không có giai đoạn tiền mùa giải, và khi các đồng đội ở Newcastle tập luyện, cậu ấy chỉ ngồi nhà gọi điện cho người đại diện. Giờ Isak phải trả giá cho điều đó. Với những gì thể hiện, cậu ấy không xứng đáng đá chính trước Ekitike".

Trong ngày cuối kỳ chuyển nhượng hè 2025, Liverpool mua Isak với mức phí kỷ lục Ngoại hạng Anh 175,5 triệu USD, xô đổ cột mốc do chính họ lập khi mua tiền vệ người Đức Florian Wirtz từ Leverkusen với tổng phí 170 triệu USD.

Thương vụ kéo dài khi Newcastle đánh tiếng chỉ bán Isak với giá 200 triệu USD, dẫn đến màn nổi loạn của tiền đạo người Thụy Điển. Anh bỏ chuyến tập huấn trước mùa giải cùng CLB, công khai chỉ trích ban lãnh đạo thất hứa, và không cùng Newcastle dự hai trận đầu mùa, để gây sức ép. Nút thắt của thương vụ là việc Newcastle tìm được người thay thế, tiền đạo Nick Woltemade từ Stuttgart với tổng phí 105 triệu USD.

Alexander Isak lỡ cơ hội đối mặt trong trận Liverpool thua Man Utd 1-2 trên sân Anfield, thành phố Liverpool, Vương Quốc Anh, vòng 8 Ngoại hạng Anh tối 19/10/2025. Ảnh: EPA

Nhưng Isak gây thất vọng khi mới có một bàn và một kiến tạo trên mọi đấu trường, dù được đá chính năm lần với tổng cộng 385 phút thi đấu. Tiền đạo 26 tuổi tiếp tục màn trình diễn nhạt nhòa trong trận thua Man Utd 1-2 ở vòng 8 Ngoại hạng Anh. Anh thi đấu 72 phút, chuyền bóng chính xác 7/11 lần, mất bóng tám lần và lỡ cơ hội đối mặt thủ môn Senne Lammens ở hiệp một.

Không chỉ Rooney, các cựu danh thủ Gary Lineker và Micah Richards cũng cho rằng HLV Arne Slot cần phải thay đổi hàng công.

Trong podcast The Rest is Football, Lineker nêu vấn đề: "Nếu chọn số 9 của Liverpool lúc này, cậu chọn ai, Ekitike hay Isak?". Richards đáp: "Không nghi ngờ gì cả, Ekitike. Nếu nói nên cho Isak thêm thời gian, thì cậu ấy sẽ thi đấu lúc nào? Ekitike bây giờ đơn giản là tiền đạo hay hơn, nhanh hơn, sắc bén hơn".

Ekitike cũng là tân binh đình đám, được Liverpool tuyển mộ với tổng phí 106,5 triệu USD từ Frankfurt hè này. Tiền đạo người Pháp khởi đầu rực rỡ, ghi bàn trong cả ba trận đầu tiên, nhưng phong độ chững lại từ khi Isak đến.

Ekitike chỉ ghi hai bàn trong 8 lần ra sân tiếp theo, gồm một bàn trong trận thắng Everton 2-1 ở Ngoại hạng Anh và một bàn trong trận thắng Southampton ở Cup Liên đoàn, nơi anh nhận thẻ vàng thứ hai vì cởi áo ăn mừng. Trong trận thua Man Utd cuối tuần qua, Ekitike vào sân ở hiệp hai và hai lần sút chệch mục tiêu.

Tân binh đắt giá khác của Liverpool, Florian Wirtz cũng chưa đáp ứng được kỳ vọng. Tiền vệ người Đức chưa ghi bàn hay kiến tạo qua 10 trận trên mọi đấu trường mùa này, gồm 8 trận ở Ngoại hạng Anh và hai tại Champions League. Dấu ấn duy nhất của Wirtz là pha kiến tạo trong trận Siêu Cup Anh, nơi Liverpool thua Crystal Palace ở loạt luân lưu.

Ngay cả cựu binh như Mohamed Salah cũng đang thi đấu tệ hại. Trong trận thua Man Utd, ngôi sao Ai Cập đá chính, chạm bóng 39 lần, nhưng không qua người lần nào, dứt điểm ba lần đều hỏng, trong đó có cú vuốt má ra ngoài trong thế đối mặt ở cự ly gần đầu hiệp hai. Mùa này, Salah mới ghi ba bàn trên mọi đấu trường, gồm hai ở Ngoại hạng Anh và một tại Champions League.

Rooney nhận định Salah đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất kể từ khi gia nhập Liverpool. "Salah chơi quá nhiều trận trong những năm qua, luôn là người gánh trọng trách lớn nhất", cựu tiền đạo người Anh nói. "Cậu ấy vẫn là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Ngoại hạng Anh, nhưng thời gian bắt đầu bắt kịp cậu ấy. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu Salah rời Liverpool vào tháng 1 hoặc mùa hè tới".

Theo Rooney, việc mất Trent Alexander-Arnold, hậu vệ chuyển đến Real Madrid, và phong độ sa sút của các trụ cột như Virgil van Dijk khiến Salah phải gánh thêm áp lực. Trong khi đó, các tân binh Wirtz và Isak vẫn chưa hòa nhập. "Liverpool đang phụ thuộc quá nhiều vào Salah, Van Dijk. Sự quá tải là điều dễ hiểu", cựu thủ quân Man Utd nói thêm.

Hồng Duy tổng hợp