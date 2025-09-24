Tiền đạo Liverpool ghi bàn rồi nhận thẻ đỏ vì ăn mừng

AnhTiền đạo Hugo Ekitike nhận thẻ vàng thứ hai vì cởi áo ăn mừng bàn ấn định tỷ số, khi Liverpool thắng Southampton 2-1 ở vòng ba Cup Liên đoàn.

Người hâm mộ tại Anfield trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, tối 23/9. Họ vỡ òa khi chứng kiến bản hợp đồng kỷ lục Alexander Isak ghi bàn đầu tiên, rồi thất vọng khi Wataru Endo mắc lỗi khiến Liverpool bị gỡ hòa.

Cao trào được đẩy lên ở phút 85, khi nhà vô địch Euro 2020 Federico Chiesa phá bẫy việt vị, đón đường chuyền dài vượt tuyến từ sân nhà. Tiền vệ người Italy không dứt điểm trong thế đối mặt, mà chuyền ngang cho Hugo Ekitike đệm vào lưới trống, ấn định chiến thắng 2-1 cho Liverpool.

Hugo Ekitike cởi áo ăn mừng bàn ấn đinh tỷ số...

... rồi nhận thẻ đỏ trong trận Liverpool thắng Southampton 2-1 ở vòng ba Cup Liên đoàn trên sân Anfield, Merseyside, Anh ngày 23/9/2025. Ảnh: Reuters

Tiền đạo người Pháp bùng nổ cảm xúc và quên việc bản thân đã nhận thẻ vàng. Anh cởi áo ăn mừng và giơ cao hướng về khán đài, tái hiện màn mừng kinh điển của Lionel Messi trong trận Barca thắng Real Madrid ở La Liga năm 2017.

Hành động này khiến Ekitike nhận thẻ vàng thứ hai, bị truất quyền thi đấu và sẽ vắng mặt trận tiếp theo gặp Crystal Palace tại vòng 6 Ngoại hạng Anh ngày 27/9. Sau trận, HLV Arne Slot chỉ trích học trò nhận thẻ đỏ "không cần thiết và ngu ngốc".

Ekitike chuyển đến Liverpool với tổng phí 106 triệu USD từ Eintracht Frankfurt hè vừa qua. Tiền đạo 23 tuổi hòa nhập nhanh chóng với môi trường mới, đã ghi 5 bàn trên mọi đấu trường, gồm một bàn ở Cup Liên đoàn, một tại Siêu Cup Anh và ba ở Ngoại hạng Anh.

Alexander Isak mừng bàn mở tỷ số cho Liverpool. Ảnh: Liverpool FC

Tiền đạo tân binh đình đám khác của Liverpool là Alexander Isak hôm qua đá chính. Anh chưa hòa nhập với CLB mới, thi đấu lạc nhịp nhưng kịp để lại dấu ấn khi đệm vào lưới trống mở tỷ số ở phút 43. Đây là bàn đầu tiên của ngôi sao người Thụy Điển từ khi đến Liverpool với mức phí kỷ lục Ngoại hạng Anh 175,5 triệu USD.

Phút 76, Wataru Endo đánh đầu phá bóng lỗi từ quả phạt góc, tạo điều kiện để Shea Charles dứt điểm cận thành quân bình tỷ số 1-1. Sau khi Ekitike tái lập thế dẫn bàn rồi nhận thẻ đỏ, Liverpool phải gồng mình chống đỡ áp lực từ đội khách trong 10 phút cuối để bảo toàn chiến thắng.

Ở lượt trận tối qua, Chelsea cũng hạ CLB hạng dưới Lincoln City 2-1 nhờ các bàn của Tyrique George (19 tuổi) và Facundo Buonanotte (20 tuổi). Đại diện khác của Ngoại hạng Anh là Brighton thì đè bẹp chủ nhà Barnsley 6-0.

Hồng Duy