Isak nổi loạn ở Newcastle

AnhTiền đạo Thụy Điển Alexander Isak công khai chỉ trích CLB chủ quản, đồng thời khẳng định chia tay là điều tốt nhất cho tất cả.

Tối 19/8, Isak vắng mặt trong lễ trao giải của Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp Anh (PFA). Sau đó, tiền đạo người Thụy Điển lên mạng xã hội giải thích rằng tình thế hiện nay khiến anh không cảm thấy thoải mái khi góp mặt.

Isak cũng cáo buộc Newcastle thất hứa trong việc cho ra đi. Anh viết: "Tôi đã im lặng quá lâu, trong khi những người khác lại lên tiếng. Sự im lặng đó cho phép một số người bày tỏ quan điểm riêng về sự việc, dù họ biết rằng điều đó không phản ánh đúng những gì được thảo luận và thống nhất. Thực tế là có những lời hứa được đưa ra, và CLB hiểu rõ lập trường của tôi. Thật lừa dối khi hành động như thể những vấn đề này mới xuất hiện".

Tiền đạo Alexander Isak giữ bóng trước sự truy của của Virgil van Dijk trong trận Newcastle - Liverpool ở Ngoại hạng Anh trên sân St James Park ngày 4/12/2024. Ảnh: AFP

Isak đang muốn chuyển sang Liverpool, nhà ĐKVĐ và là một trong những đối thủ cạnh tranh của Newcastle tại Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, do Newcastle thiếu cầu thủ thay thế, và Liverpool cũng chưa đáp ứng được mức giá 200 triệu USD, nên thương vụ đang bế tắc. Để gây sức ép với CLB, Isak cách ly với đồng đội. Anh cũng không tham gia chuyến du đấu hè và trận ra quân Ngoại hạng Anh (hòa Aston Villa 0-0 hôm 16/8).

"Khi những lời hứa không được thực hiện và niềm tin mất đi, mối quan hệ không thể tiếp tục. Đó là lý do việc chuyển đi là phương án tốt nhất cho tất cả, không chỉ riêng tôi", Isak cho biết thêm.

Newcastle sớm đáp lại thông điệp của tiền đạo chủ lực, bày tỏ sự thất vọng, đồng thời khẳng định chưa từng hứa cho ra đi. Nhưng mặt khác, đội xếp thứ năm Ngoại hạng Anh mùa trước cũng nhấn mạnh về việc thấu hiểu và lắng nghe cầu thủ.

"Như đã giải thích với Isak và người đại diện, chúng tôi phải luôn cân nhắc lợi ích của CLB và CĐV trong mọi quyết định. Chúng tôi đã nói rõ rằng các điều kiện để bán cầu thủ chưa được đáp ứng. Và chúng tôi cũng không mong đợi chúng được đáp ứng", thông báo có đoạn.

HLV Eddie Howe trao đổi với Isak trong trận Newcastle - Man City ở Ngoại hạng Anh trên sân St James' Park ngày 13/1/2024. Ảnh: Reuters

Newcastle cũng khẳng định Isak vẫn là một phần của đội bóng, bất chấp các tuyên bố nổi loạn. Và khi tiền đạo chủ lực hồi tâm chuyển ý, ban lãnh đạo và ban huấn luyện sẵn sàng chào đón anh trở lại.

Năm 2022, Newcastle mua Isak về từ Sociedad với giá kỷ lục CLB 85 triệu USD. Qua ba năm, tiền đạo người Thụy Điển ghi 62 bàn trong 109 trận. Anh cũng giúp Newcastle giải cơn khát danh hiệu kéo dài 70 năm bằng Cup Liên đoàn 2024-2025.

Hè này, Newcastle mới chỉ chiêu mộ tiền đạo cánh Anthony Elanga, trung vệ Malick Thiaw và tiền vệ Jacob Ramsey. Nếu mua được Yoane Wissa, trung phong ghi 20 bàn trong 39 trận cho Brentford mùa trước, họ có thể để Isak tới Liverpool như mong muốn.

Thanh Quý (theo Instagram, Daily Mail)