Ba loại câu hỏi người học tiếng Anh cần biết

Khi muốn xác minh một thông tin mà bạn cho rằng đã chính xác hoặc có căn cứ, bạn cần dùng câu hỏi đuôi.

1. Câu hỏi "Yes/No"

Đây là loại câu dễ hỏi và trả lời nhất trong tiếng Anh, được đặt tên dựa trên cách trả lời. Chúng có cấu trúc cơ bản là: Trợ động từ + Chủ ngữ + Động từ thường không chia + Tân ngữ hoặc thông tin khác.

Chẳng hạn: "Do you like English?" (Bạn có thích tiếng Anh không?)

"Does your sister live in Boston?" (Có phải chị gái của bạn sống ở Boston không?)

"Can his parents speak English?" (Bố mẹ anh ấy có nói được tiếng Anh không?)

Nếu động từ chính trong câu là "to be", bạn không cần dùng trợ động từ nữa.

Ví dụ: "Are you ready?" (Bạn sẵn sàng chưa?)

"Am I okay?" (Tôi ổn chứ?)

"Is your mom German?" (Mẹ của bạn có phải người Đức không?)

Trong các thì hoàn thành, từ "have", "had" được dùng như một trợ động từ.

"Had you been to Canada before you moved there?" (Trước khi chuyển đến Canada, bạn đã đến đây bao giờ chưa?)

"Have you seen my car keys?" (Cậu có thấy chìa khóa xe của tớ ở đâu không?)

Ảnh: Shutterstock

2. Câu hỏi chứa từ để hỏi

Loại này còn có tên gọi khác là câu hỏi "-wh" vì thường bắt đầu bằng một trong các từ để hỏi sau: "What" (Cái gì), "When" (Khi nào), "Why" (Tại sao), "Who" (Ai), "Which" (Cài nào, dùng hạn chế hơn so với "What"), "Where" (Ở đâu).

Riêng với từ "How" (Thế nào), chúng ta còn có các từ mở rộng khác như "How much" (Bao nhiêu, dùng với danh từ không đếm được", "How many" (Bao nhiêu, hỏi với danh từ đếm được", "How ofter" (Hỏi tần suất), "How old" (Hỏi tuổi)...

Cấu tạo của dạng câu hỏi này là Từ để hỏi + Trợ động từ + Chủ ngữ + Động từ chính không chia + Tân ngữ hoặc các thành phần khác.

Ví dụ: "Why do you like English?" (Tại sao bạn lại thích tiếng Anh?)

"Which days do you have access to a car?" (Những ngày nào bạn có quyền sử dụng ôtô?)

"Where does your sister live?" (Chị gái bạn sống ở đâu?)

Trong một số trường hợp, khi "Who" thay thế cho chủ ngữ, trợ động từ có thể được lược bỏ. Chẳng hạn: "Who loves pizza?" (Ai thích pizza?) hoặc "Who loves you?" (Ai yêu bạn?). Lúc này, động từ chính được chia bình thường.

Với câu hỏi ở thể phủ định, bạn cần thêm "not" vào trong câu hỏi. Lúc này, hai trường hợp sẽ xảy ra là "not" đứng sau trợ động từ hoặc "not" đứng sau chủ ngữ. Ví dụ: "Why don’t you speak Japanese?" và "Why do you not speak Japanese?" (Sau cậu không nói tiếng Nhật?).

3. Câu hỏi đuôi

Loại câu hỏi này dùng để xác nhận một thông tin mà bạn cho rằng chính xác. Chẳng hạn, thay vì hỏi "Do you speak Chinese?" (Cậu có biết nói tiếng Trung không?), bạn nói "You speak Chinese, don’t you?" (Cậu biết nói tiếng Trung, phải không?). Trong câu hỏi dạng này, bạn đã có phần tin vào điều gì đó và cần xác nhận lại.

Câu hỏi đuôi gồm hai phần: Câu cung cấp thông tin và phần hỏi. Nếu thông tin khẳng định, câu hỏi ở thể phủ định và ngược lại. Động từ (hoặc trợ động từ) ở phần hỏi được chia theo phần thông tin.

Ví dụ: "You’ve seen the new "Star Wars" movie, haven’t you?" (Cậu đã xem phim Chiến tranh giữa các vì sao, đúng không?)

"You haven’t seen the new "Star Wars" movie yet, have you?" (Cậu chưa xem phim Chiến tranh giữa các vì sao, đúng không?)

Thanh Hằng (Theo FluentU)