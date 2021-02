Cả xóm đồng lòng 'diệt' nạn karaoke

Nếu tất cả hàng xóm đồng lòng gọi điện ảnh phán một nhà karaoke ồn ào, mọi chuyện sẽ được giải quyết.

Trước hết, pháp luật đã quy định rõ về mức xử phạt của hành vi gây ồn ào trong khi dân cư. Nếu hành vi gây ồn áo vượt mức quy định trước 22h thì dựa vào Điều 17 Nghị định 155/2016, còn sau 22h thì dựa vào Điều 6 Nghị định 167/2013/NĐ-CP.

Nghĩa là hát karaoke âm lượng lớn gây ồn ào dù trước hay sau 22h thì đều có thể là hành vi phạm pháp. Luật là vậy nhưng thực tế thì phũ phàng như ai cũng có thể thấy. Rõ ràng trách nhiệm chính thuộc về cơ quan chức năng khi để tình trạng hát karaoke gây ồn ào trở thành "quốc nạn" ở khắp các ngõ xóm, khu dân cư.

Nhưng chúng ta có bao giờ nghĩ mỗi chúng ta cũng có phần tránh nhiệm trong đó? "Nhắc nhở cũng chẳng được gì đâu", tôi thường xuyên nghe bạn bè, người thân than vãn về chuyện hàng xóm của họ hát karaoke ngày đêm gây ồn ào.

Nhưng khi nói về chuyện qua bên nhà đó góp ý thì họ lại chối ngay với lý do sợ mất lòng. Thậm chí họ sợ qua góp ý lúc nhà kia say tiệc thì sẽ dẫn đến mâu thuẫn, có thể ảnh hưởng đến an toàn bản thân.

Tôi hoàn toàn ý thức được rủi ro khi nói chuyện phải trái với người đang say, đã có nhiều trường hợp không may xảy ra mà báo đài đã đăng tin. Nhưng vào buổi sáng hôm sau, khi nhà hàng xóm đã tan tiệc, tại sao chúng ta lại im thin thít, thậm chí là chào hỏi vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra?

Chúng ta không sang nhà hàng xóm góp ý, cũng không gọi điện cho công an địa phương để trình bày vấn đề. Chúng ta chỉ ngồi yên và hy vọng nhà hàng xóm kia sẽ thay đổi?

Tôi không phải là người mơ mộng, tôi ý thức được rằng nếu như một người sang góp ý thì sẽ khó thay đổi được vấn đề, một người gọi điện lên công an thì có thể công an sẽ chưa chạy xuống ngay.

Nhưng nếu như cả xóm nhà bạn tôi ai cũng đến góp ý, nếu như hàng chục cuộc gọi điện cho công an trình báo sự việc thì sao? Đó mới là điều mà tôi muốn hướng tới.

Tôi tin rằng các bạn đang đọc bài viết này ở VnExpress là những người quan tâm đến các vấn đề xã hội, vậy nên nếu như các bạn không lên tiếng thì ai sẽ lên tiếng đây?

Nếu như chúng ta không bắt đầu, thì sẽ không ai bắt đầu. Hãy hạn chế than vãn về chuyện hàng xóm hát karaoke ồn ào. Hãy qua góp ý, hãy kêu gọi xóm làng qua góm ý, hãy gọi điện thoại trình bày với công an địa phương, hãy hành động. Trách nhiệm nằm ở mỗi người. Xã hội này xấu đi không phải là vì người xấu mà vì sự im lặng của người tốt.

Khánh Trương

