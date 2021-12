Ca Omicron Mỹ có thể đạt đỉnh trong vài tuần tới

Tiến sĩ Fauci cho rằng sóng Omicron có thể đạt đỉnh cuối tháng 1/2022, trong khi một số chuyên gia cảnh báo ca nhiễm thực tế cao hơn thống kê.

"Với quy mô lãnh thổ Mỹ, cũng như sự khác biệt giữa những người đã tiêm chủng và chưa tiêm vaccine, tôi cho rằng nhiều khả năng làn sóng lây nhiễm do biến chủng Omicron sẽ đạt đỉnh trong vài tuần nữa, có thể là cuối tháng 1 năm sau", chuyên gia dịch tễ hàng đầu nước Mỹ Anthony Fauci cho biết hôm qua.

Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh biến chủng Omicron vẫn lây lan nhanh tại Mỹ, khiến nước này liên tục ghi nhận số ca nhiễm mới cao chưa từng thấy.

Một điểm xét nghiệm tại thủ đô Washington của Mỹ hôm 29/12. Ảnh: AFP.

Số ca nhiễm mới trung bình hàng ngày trong một tuần qua tại Mỹ là 265.427, vượt mức đỉnh 251.989 hồi giữa tháng 1, theo dữ liệu của Đại học John Hopkins. Mỹ vẫn là vùng dịch lớn nhất thế giới với hơn 54,6 triệu ca nhiễm và hơn 844.000 ca tử vong do nCoV.

"Thống kê này có thể chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, với hơn nửa triệu ca nhiễm mới hàng ngày trong thực tế", Howard Forman, giáo sư tại Trường Y tế Công cộng Yale của Mỹ, nhận xét.

Dù vậy, giới chức cho rằng tỷ lệ ca nhập viện so với ca nhiễm không cao như các làn sóng trước. "Điều này có thể do ca nhập viện thường tăng chậm hơn hai tuần so với ca nhiễm, nhưng cũng có thể do Omicron chỉ gây triệu chứng nhẹ, giống những gì được ghi nhận ở những nước như Nam Phi và Anh", giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) Rochelle Walensky cho hay.

CDC Mỹ cho biết Omicron chiếm 58,6% ca nhiễm mới được phát hiện tại nước này tính đến ngày 25/12. Con số này với biến chủng Delta là 41,1%.

Biến chủng Omicron buộc các hãng hàng không Mỹ hủy hàng nghìn chuyến bay trong kỳ nghỉ Giáng sinh, khiến rất nhiều người không thể thực hiện được ước mơ đoàn tụ với gia đình vào dịp này.

Số ca nhiễm tăng ảnh hưởng nặng tới hệ thống chăm sóc y tế ở khu vực trung tây nước Mỹ. Các khoa hồi sức tích cực (ICU) tại bang Indiana, Ohio và Michigan đang chuẩn bị cho tình huống tồi tệ nhất trong lúc họ vẫn chịu áp lực từ đợt bùng phát liên quan biến chủng Delta trước đó.

Tổng thống Joe Biden cho biết vẫn còn hàng chục triệu người Mỹ chưa tiêm chủng và nước này đang ghi nhận số ca nhập viện gia tăng. "Nhiều bệnh viện ở một số khu vực sắp bị vỡ trận cả về nhân lực và trang thiết bị", ông nói trong cuộc họp trực tuyến với các thống đốc bang và cố vấn y tế hàng đầu hôm 27/12.

Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh biến chủng Omicron sẽ không gây ảnh hưởng nặng như khi Covid-19 bùng phát hồi năm 2020 hoặc làn sóng do biến chủng Delta gây ra hồi giữa năm nay. "Omicron là nguồn gây lo ngại, nhưng nó không nên trở thành nguồn gây hoảng loạn", Biden nói.

Thế giới đã ghi nhận hơn 284,6 triệu ca nhiễm nCoV và hơn 5,4 triệu ca tử vong, trong khi hơn 250,5 triệu người đã bình phục, theo trang thống kê thời gian thực Worldometers.

Vũ Anh (Theo Reuters)