C-RAM - lá chắn cuối cùng bảo vệ căn cứ, đại sứ quán Mỹ

Hãng thông tấn Reuters dẫn lời các nguồn tin an ninh Iraq cho biết đại sứ quán Mỹ tại Baghdad bị tập kích bằng rocket và ít nhất 5 máy bay không người lái (UAV) vào sáng 17/3. Video được CNN công bố cho thấy hệ thống phòng không C-RAM khai hỏa liên tục, đánh chặn được ít nhất một mục tiêu.

Hệ thống chống rocket, đạn pháo và cối (C-RAM) được Mỹ triển khai ở nhiều nơi tại Trung Đông, có nhiệm vụ đánh chặn các loại vũ khí không điều khiển và UAV giá rẻ, giúp hạn chế huy động hệ thống tên lửa phòng không đắt tiền như Patriot.

Trong ảnh là tổ hợp C-RAM khai hỏa trong cuộc thử nghiệm tại Trung Đông hồi tháng 10/2025.